Влада Молдови назвали безвідповідальною жінку, у якої першої в країні виявили коронавірус. Вона нібито приїхала з Італії, після того, як в місцевій лікарні їй підтвердили захворювання.

Син хворої спростував звинувачення прем'єр-міністра і заявив про халатність лікарів в Італії, яка стала лідером за смертністю через COVID-19, пише видання Diez.

За словами хлопця, його мати доглядала за літніми людьми в Італії. У місцевих чоловіка і жінки, з якими контактувала молдаванка, з'явилися симптоми коронавірусу. Незабаром у одного з них сталася зупинка серця.

Коронавірус korrespondent.net

Син жінки розповів, що лікарі одразу перевірили її на коронавірус, прописали антибіотики і відпустили з лікарні. Тест на захворювання виявився негативним. Коли молдаванка повернулася на роботу, італійці повідомили, що більше не мають потреби в її послугах.

Потім жінка залишилася на дві ночі в місцевому готелі, купила квиток на літак і повернулася в Молдову. Там у неї і виявили коронавірус.

Хлопець стурбований тим, що в країні, де зафіксували перший випадок зараження вірусом не зможуть надати необхідну медичну допомогу. Він попросив владу зв'язатися з лікарями лікарні в Італії, які помилилися в діагнозі, і допомогли його матері з необхідними ліками.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте своїм указом закрив на в'їзд і виїзд 15 провінцій через спалах коронавірусу в країні. За порушення заборони загрожує величезний штраф і навіть в'язниця.

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