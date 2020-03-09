Головна Новини
9 березня • оновлено в 13:16
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Коронавірус дістався Молдови: син зараженої жінки звинуватив італійських лікарів

7.9т
Читати матеріал російською

Влада Молдови назвали безвідповідальною жінку, у якої першої в країні виявили коронавірус. Вона нібито приїхала з Італії, після того, як в місцевій лікарні їй підтвердили захворювання.

Син хворої спростував звинувачення прем'єр-міністра і заявив про халатність лікарів в Італії, яка стала лідером за смертністю через COVID-19, пише видання Diez.

За словами хлопця, його мати доглядала за літніми людьми в Італії. У місцевих чоловіка і жінки, з якими контактувала молдаванка, з'явилися симптоми коронавірусу. Незабаром у одного з них сталася зупинка серця.

Коронавірус

Коронавірус

korrespondent.net

Син жінки розповів, що лікарі одразу перевірили її на коронавірус, прописали антибіотики і відпустили з лікарні. Тест на захворювання виявився негативним. Коли молдаванка повернулася на роботу, італійці повідомили, що більше не мають потреби в її послугах.

Потім жінка залишилася на дві ночі в місцевому готелі, купила квиток на літак і повернулася в Молдову. Там у неї і виявили коронавірус.

Хлопець стурбований тим, що в країні, де зафіксували перший випадок зараження вірусом не зможуть надати необхідну медичну допомогу. Він попросив владу зв'язатися з лікарями лікарні в Італії, які помилилися в діагнозі, і допомогли його матері з необхідними ліками.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте своїм указом закрив на в'їзд і виїзд 15 провінцій через спалах коронавірусу в країні. За порушення заборони загрожує величезний штраф і навіть в'язниця.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Молдова
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ее судить нужно она не могла не знать или догадываться!зачем вернулась если теперь просить помощи у Италии с лекарствами???считаю она сознательно зная что больна прилетела и ещё и заразила возможно весь самолёт!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини світу

Топпублікації

Топблоги