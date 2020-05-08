Коли ЄС відкриє кордони: названо умову

Європейський союз зможе повністю відкрити кордони лише коли пандемія коронавірусу не просто піде на спад, а буде під повним контролем.

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Про це під час онлайн-спілкування з євродепутатами заявила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон. Її слова цитує SWI.

Зокрема, вона підкреслила, що Європейська комісія прагне, аби всі країни ЄС відновили вільне пересування у шенгенській зоні, яке було зупинене через спроби країн зупинити поширення захворюваності на COVID-19.

"Тепер нам потрібно повернутися в майбутнє, повернутися до нормальності. І ми повинні це зробити, як тільки дозволить ситуація зі здоров'ям. Послаблення цих національних обмежень займе якийсь час, але ми можемо це зробити", – наголосила єврокомісарка.

За її словами, деякі держави-члени ЄС запроваджували різні заходи, не узгоджуючи це з іншими країнами та Єврокомісією. Тоді як остання прагне, аби всі почали поступово скасовувати контроль на державних кордонах.

Так, наступного тижня, 11-17 травня, комісія випустить керівні принципи, в яких йтиметься про дії між запобіганням нової хвилі інфекції і "пожвавленням" економіки.

"У довгостроковій перспективі ми повинні домогтися більшого успіху, ніж просто повернутися до статусу-кво. Потрібно оновити та посилити Шенген. Насамперед хочу, щоб Болгарія, Румунія і Хорватія приєдналися", – підсумувала Йоганссон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква спростував чутки, які з'явилися на фоні пандемії COVID-19, про те, що безвізовий режим для України з Євросоюзом нібито буде скасований.

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