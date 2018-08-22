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ПолітикаЕкономіка
Вадим Жартун
Вадим Жартун
Блогер (Санкт-Петербург)Всі статті автора

Когда государство разжигает мракобесие - это уже клиника

2.8тЧитати новину російською

Мне надоело читать глупости из разряда "ты что, думаешь, что коррупция (преступность, нищета, продажные политики, лживые СМИ, неправедные суды, гопота на улицах, махинации на выборах, полицейский произвол и т.д.) есть только в России?!"

Знаете, почему надоело? Потому что это — абсолютная и очевидная правда. Да, действительно, всё это есть в любой стране мира.

А глупостью я называю это потому, что кроме правды есть истина. И истина всегда сложнее, глубже и многограннее правды.

Так вот, истина состоит в том, что само по себе наличие негативного явления мало о чём говорит.

Поясню на простом примере: в организме здорового человека в любой момент времени содержится какое-то количество экскрементов (кала или, попросту, дерьма). Это правда. Тоже, кстати, не слишком приятная.

А истина состоит в том, что есть вещи, которые меня не интересуют. Мне абсолютно всё равно, сколько дерьма содержится в организме условного Педро из Венесуэлы или Джона из Великобритании. Меня волнует лишь состояние моего собственного здоровья и здоровья моих близких. И поэтому меня ничуть не утешают рассказы о том, что в США полицейские кого-то застрелили. Меня все равно беспокоит то, что в наших СИЗО и тюрьмах пытают людей, что ОМОН разгоняет мирные митинги, что у нас сажают за репосты в соцсетях.

Истина состоит в том, что количество имеет значение. Если в организме содержится до 2 кг кала — это нормально. Если в разы больше — это уже смертельно опасно. Поэтому когда парламент страны принимает дурацкий закон — это неприятно, но не страшно. А когда штампует их год за годом, это приводит к катастрофическим для общества последствиям. Когда в стране есть нищие — это неизбежно, но когда за чертой бедности находится более 20% населения самой богатой страны мира — это ужасно.

Истина есть и в том, что всему своё место. Когда каловые массы находятся в прямой кишке — это нормально, а когда в черепной коробке — несовместимо с жизнью. Когда преступники сидят в тюрьме — это нормально. Когда в правительстве или правоохранительных органах — это очень опасная ситуация.

Новини
Свидание с Россией

Ещё истина есть в том, что важно отношение к явлению. Если человек отправляет свои естественные потребности, соблюдая гигиену, это нормально. А когда обмазывается дерьмом по уши и выходит в таком виде на люди — это уже патология. Аналогично, когда в государстве есть ксенофобия, мракобесие и экстремизм, но оно с этим борется — это норма, а когда разжигает и культивирует их, да ещё и бравирует этим, выдавая за "наш особый путь" и возводя в статус национальной политики, это уже клиника.

Истинно и то, что за свои поступки нужно отвечать. Справлять нужду у себя в уборной нормально. Навалить кучу под дверь соседа, а затем пытаться свалить это на другого соседа — скотство и хулиганство. Защищать интересы своей страны — хорошо и правильно. Создать на территории соседнего государства два бандитских анклава — "ДНР" и "ЛНР", сбить малайзийский Боинг, а затем придумывать в своё оправдание фантастические версии — преступление и подлость.

Ну и самая важная истина заключается в том, что объективной реальности плевать, верите вы в неё или нет. Какое-то время её можно игнорировать, успокаивая себя рассуждениями на тему "а вот у них там..", но это ведёт лишь к дальнейшей деградации общества и более тяжёлым последствиям в будущем. И вы, проводя неуместные аналогии и черпая свой сомнительный "позитив" в трусости, невежестве или лицемерии, лишь усугубляете ситуацию.

Вот и всё. Не докучайте мне больше.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Вадим ЖартунВадим Жартун
Місце
Росія
Об'єкт
Росія
Джерело
Джерело:Блог Вадима Жартуна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Автор главный девиз кацапов - “Россия в перде”, плавно переиначил на “Россия в говне”, хотя генетической сути козломордых это не менеят - говно в перде
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Солдатик,когда тебя прапор или какой кавказец вдувает в зад,ты же не думаешь о дерьме в своем дупле,правда.Ты ловишь свой маленький кацапский кайф-быть нужным в этот момент партнеру.Когда тебя вдувает дзюдоист и такой же пидор,как ты путен,ты думаешь о своей вонючей родине раисе.Жопа полная кала-это ваше кацапское счастье.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Повышенное количество дерьма во внутренностях этого автора заставляет его извергать дерьмо через рот.
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