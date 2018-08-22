Мне надоело читать глупости из разряда "ты что, думаешь, что коррупция (преступность, нищета, продажные политики, лживые СМИ, неправедные суды, гопота на улицах, махинации на выборах, полицейский произвол и т.д.) есть только в России?!"

Знаете, почему надоело? Потому что это — абсолютная и очевидная правда. Да, действительно, всё это есть в любой стране мира.

А глупостью я называю это потому, что кроме правды есть истина. И истина всегда сложнее, глубже и многограннее правды.

Так вот, истина состоит в том, что само по себе наличие негативного явления мало о чём говорит.

Поясню на простом примере: в организме здорового человека в любой момент времени содержится какое-то количество экскрементов (кала или, попросту, дерьма). Это правда. Тоже, кстати, не слишком приятная.

А истина состоит в том, что есть вещи, которые меня не интересуют. Мне абсолютно всё равно, сколько дерьма содержится в организме условного Педро из Венесуэлы или Джона из Великобритании. Меня волнует лишь состояние моего собственного здоровья и здоровья моих близких. И поэтому меня ничуть не утешают рассказы о том, что в США полицейские кого-то застрелили. Меня все равно беспокоит то, что в наших СИЗО и тюрьмах пытают людей, что ОМОН разгоняет мирные митинги, что у нас сажают за репосты в соцсетях.

Истина состоит в том, что количество имеет значение. Если в организме содержится до 2 кг кала — это нормально. Если в разы больше — это уже смертельно опасно. Поэтому когда парламент страны принимает дурацкий закон — это неприятно, но не страшно. А когда штампует их год за годом, это приводит к катастрофическим для общества последствиям. Когда в стране есть нищие — это неизбежно, но когда за чертой бедности находится более 20% населения самой богатой страны мира — это ужасно.

Истина есть и в том, что всему своё место. Когда каловые массы находятся в прямой кишке — это нормально, а когда в черепной коробке — несовместимо с жизнью. Когда преступники сидят в тюрьме — это нормально. Когда в правительстве или правоохранительных органах — это очень опасная ситуация.

Новини Свидание с Россией

Ещё истина есть в том, что важно отношение к явлению. Если человек отправляет свои естественные потребности, соблюдая гигиену, это нормально. А когда обмазывается дерьмом по уши и выходит в таком виде на люди — это уже патология. Аналогично, когда в государстве есть ксенофобия, мракобесие и экстремизм, но оно с этим борется — это норма, а когда разжигает и культивирует их, да ещё и бравирует этим, выдавая за "наш особый путь" и возводя в статус национальной политики, это уже клиника.

Истинно и то, что за свои поступки нужно отвечать. Справлять нужду у себя в уборной нормально. Навалить кучу под дверь соседа, а затем пытаться свалить это на другого соседа — скотство и хулиганство. Защищать интересы своей страны — хорошо и правильно. Создать на территории соседнего государства два бандитских анклава — "ДНР" и "ЛНР", сбить малайзийский Боинг, а затем придумывать в своё оправдание фантастические версии — преступление и подлость.

Ну и самая важная истина заключается в том, что объективной реальности плевать, верите вы в неё или нет. Какое-то время её можно игнорировать, успокаивая себя рассуждениями на тему "а вот у них там..", но это ведёт лишь к дальнейшей деградации общества и более тяжёлым последствиям в будущем. И вы, проводя неуместные аналогии и черпая свой сомнительный "позитив" в трусости, невежестве или лицемерии, лишь усугубляете ситуацию.

Вот и всё. Не докучайте мне больше.