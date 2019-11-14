Клімкін назвав наступну ціль Путіна в Україні після Донбасу

Президент Росії Володимир Путін після завершення активної фази війни на Донбасі візьметься за південь України.

Про це заявив ексглава МЗС України Павло Клімкін, передає "24". "Український південь для РФ вирішує відразу 6-7 стратегічних завдань. Це контроль над безпекою Чорного моря, це коридори в Крим і Придністров'я", – пояснив він.

За словами колишнього міністра, усе почнеться з дестабілізації, слідом за нею можливі військові і гібридні дії.

Володимир Путін "Дзеркало тижня"

"Спочатку будуть гібридні. Путін може дозволити собі повну військову операцію, але не хоче цього. Він буде прагнути спочатку до дестабілізації. І потім до всього, що дозволить відбити український південь", – вважає Клімкін.

При цьому він назвав головною метою Путіна – створення так званого квазідержавного формування на території України. Причому, каже Клімкін, приєднувати Кремль, можливо, його не планує.

Це можуть бути формально окремі території, але реальний контроль над ними матиме Москва – і з цим запропонують миритися Європі в рамках умовного "спільного сусідства", пояснив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич заспокоїв, що вторгнення російських військ в Україну з боку Білорусі не буде, а будь-яка інформація про загрозу через концентрацію військ біля українського кордону є вкиданням.

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