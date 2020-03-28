У китайському місті Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу, після двомісячної зупинки через епідемію відновило роботу метро.

Про це передає "Слово і діло" з посиланням на місцеву газету "Женьмінь Жибао". 28 березня о 5:25 поїзд B68 вийшов з депо і проїхав по другій лінії метро Ухань.

Поки що відновлена робота 184 станцій, де знаходяться близько 200 тепловізорів для вимірювання температури пасажирів.

При цьому в поїздах ведеться спостереження за людьми, а на сидіннях є наклейки з проханням "сідати через одного".

Нагадаємо, карантин у провінції Хубей був зупинений 25 березня, влада зняла заборону на переміщення населення і в'їзд/виїзд з регіону. Очікується, що 8 квітня всі заборони скасують і в самому місті.

Ухань, Китай

Як писав OBOZREVATEL, всього в Китаї виявлено понад 81 тисячу інфікованих коронавірусом, з яких майже 75 тисяч вилікувалися. Померли три тисячі чоловік, ще стільки ж продовжують лікування.

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