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28 березня • оновлено в 18:49
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Китайський Ухань відновив роботу метро після перемоги над коронавірусом

1.2т
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У китайському місті Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу, після двомісячної зупинки через епідемію відновило роботу метро.

Про це передає "Слово і діло" з посиланням на місцеву газету "Женьмінь Жибао". 28 березня о 5:25 поїзд B68 вийшов з депо і проїхав по другій лінії метро Ухань.

Поки що відновлена робота 184 станцій, де знаходяться близько 200 тепловізорів для вимірювання температури пасажирів.

При цьому в поїздах ведеться спостереження за людьми, а на сидіннях є наклейки з проханням "сідати через одного".

Нагадаємо, карантин у провінції Хубей був зупинений 25 березня, влада зняла заборону на переміщення населення і в'їзд/виїзд з регіону. Очікується, що 8 квітня всі заборони скасують і в самому місті.

Ухань, Китай

Ухань, Китай

Як писав OBOZREVATEL, всього в Китаї виявлено понад 81 тисячу інфікованих коронавірусом, з яких майже 75 тисяч вилікувалися. Померли три тисячі чоловік, ще стільки ж продовжують лікування.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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Мой господин
Мой господин
Только где то на польской границе ,скоро ломанется в недострану около 2 миллионов сартиромойщиков))
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