Порівняли з віслюком: у Казахстані вибачилися перед Україною за слова Токаєва про Крим

У столиці Казахстану Нур-Султана місцевий художник Асхат Ахмедьяров прийшов під будівлю посольства України з вибаченнями за слова президента Касима-Жомарта Токаєва про те, що Росія нібито не анексувала Крим.

Чоловік приніс із собою плакат, на якому було написано "Вибачте за него" українською. Він намалював поруч голову віслюка. Про це повідомляє "Радио Азаттык" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Ахмедьяров сказав журналістам, що він просить вибачення у народу України за заяву Токаєва. Художника схопили співробітники спецслужби охорони і вирвали з його рук плакат.

У Казахстані художник пішов проти Токаєва через Крим Радио Азаттык

До посольства прибув патруль, який вирішив не затримувати Ахмедьярова, проте плакат художнику так і не повернули.

У Казахстані вибачилися перед Україною за слова про Крим

Відзначимо, акція Ахмедьярова може бути відсиланням до заяви глави меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, який, коментуючи слова Токаєва, вжив кримсько-татарське прислів'я "Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz ..." ( "Наші діди говорили: віслюк не стане конем ...").

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В інтерв'ю німецькому виданню Deutsche Welle президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає те, що "відбулося в Криму", анексією.

У МЗС України серйозно занепокоїлися тим, як повівся лідер Казахстану.

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