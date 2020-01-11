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11 січня • оновлено в 17:00
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Катастрофа МАУ в Тегерані: Іран заплатить сім'ям загиблих

4.9т
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Тегеран виплатить компенсацію родинам 176 осіб, що загинули в авіакатастрофі українського лайнера МАУ, який був збитий іранськими ракетами 8 січня.

Про це повідомив президент країни Хасан Роухані на своїй сторінці в Twitter. Також він висловив співчуття всім потерпілим.

Так, Роухані назвав удар по літаку "великою помилкою", яка призвела до загибелі людей.

Хасан Роухані заявив, що Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих

Хасан Роухані заявив, що Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих

"Мої думки й молитви з усіма сім'ями, у яких траур. Я висловлюю щирі співчуття", – йдеться у зверненні.

Крім того, Роухані розповів про те, що причиною трагедії стала "людська помилка", що показало внутрішнє розслідування Збройних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
У каклов гроши вперёд всего)
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Виня Ксения
Виня Ксения
Pyankovsky Alexey, ты же сам, ольгинский тролль, за бабло тут сидишь и срешь, и для тебя нет ничего святого. Так кто из-за бабла готов превратиться в существо без чести и совести?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Pyankovsky Alexey, идиот, погибли в большинстве граждане Ирана или выходцы с Ирана. А за самолет Иран будет компенсировать Коломойскому, а он еврей. Вы, твари, уже неоднократно показали свое истинное лицо. Погибли люди, а тебе, мерзкое существо, смешно.
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