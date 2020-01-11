Катастрофа МАУ в Тегерані: Іран заплатить сім'ям загиблих

Тегеран виплатить компенсацію родинам 176 осіб, що загинули в авіакатастрофі українського лайнера МАУ, який був збитий іранськими ракетами 8 січня.

Про це повідомив президент країни Хасан Роухані на своїй сторінці в Twitter. Також він висловив співчуття всім потерпілим.

Так, Роухані назвав удар по літаку "великою помилкою", яка призвела до загибелі людей.

Хасан Роухані заявив, що Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих

"Мої думки й молитви з усіма сім'ями, у яких траур. Я висловлюю щирі співчуття", – йдеться у зверненні.

Крім того, Роухані розповів про те, що причиною трагедії стала "людська помилка", що показало внутрішнє розслідування Збройних сил.

Armed Forces 'internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. # PS752 - Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 11 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Пізніше президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ та висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 в Тегерані (Іран) 8 січня зазнав аварії не випадково.

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