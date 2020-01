Катастрофа МАУ в Тегерані: Іран заплатить сім'ям загиблих

Тегеран виплатить компенсацію родинам 176 осіб, що загинули в авіакатастрофі українського лайнера МАУ, який був збитий іранськими ракетами 8 січня.

Про це повідомив президент країни Хасан Роухані на своїй сторінці в Twitter. Також він висловив співчуття всім потерпілим.

Так, Роухані назвав удар по літаку "великою помилкою", яка призвела до загибелі людей.

"Мої думки й молитви з усіма сім'ями, у яких траур. Я висловлюю щирі співчуття", – йдеться у зверненні.

Крім того, Роухані розповів про те, що причиною трагедії стала "людська помилка", що показало внутрішнє розслідування Збройних сил.

Armed Forces 'internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. # PS752