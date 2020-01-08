Катастрофа літака МАУ в Ірані: з'явився список загиблих українців

Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ) загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Список публікує Telegram-канал Baza. Відомо, що серед них – 2 пасажири і 9 членів екіпажу. Всі решта загиблих – громадяни шести країн.
Інформацію про кількість жертв підтвердив секретар РНБО Олексій Данилов. "За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, перебували 2 громадяни України і 9 членів екіпажу – також громадяни України", – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Катастрофа літака МАУ в Ірані
Наводимо список загиблих:
Сергій Хоменко
Катерина Стадник
Марина Микитюк
Валерія Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлія Сологуб
Ольга Кобюк
Олена Малахова
Олексій Наумкін
Ігор Матков
Денис Лихно
Також у мережі з'явилися фото зі списками всіх загиблих пасажирів:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто міг вижити, на місці катастрофи.
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