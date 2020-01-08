Катастрофа літака МАУ в Ірані: з'явився список загиблих українців

Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ) загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.

Список публікує Telegram-канал Baza. Відомо, що серед них – 2 пасажири і 9 членів екіпажу. Всі решта загиблих – громадяни шести країн.

Інформацію про кількість жертв підтвердив секретар РНБО Олексій Данилов. "За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, перебували 2 громадяни України і 9 членів екіпажу – також громадяни України", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Наводимо список загиблих:

Сергій Хоменко Катерина Стадник Марина Микитюк Валерія Овчарук Володимир Гапоненко Юлія Сологуб Ольга Кобюк Олена Малахова Олексій Наумкін Ігор Матков Денис Лихно

Також у мережі з'явилися фото зі списками всіх загиблих пасажирів:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!