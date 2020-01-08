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8 січня • оновлено в 12:58
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Катастрофа літака МАУ в Ірані: з'явився список загиблих українців

48.1т
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Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ) загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.

Список публікує Telegram-канал Baza. Відомо, що серед них – 2 пасажири і 9 членів екіпажу. Всі решта загиблих – громадяни шести країн.

Інформацію про кількість жертв підтвердив секретар РНБО Олексій Данилов. "За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, перебували 2 громадяни України і 9 членів екіпажу – також громадяни України", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Наводимо список загиблих:

  1. Сергій Хоменко

  2. Катерина Стадник

  3. Марина Микитюк

  4. Валерія Овчарук

  5. Володимир Гапоненко

  6. Юлія Сологуб

  7. Ольга Кобюк

  8. Олена Малахова

  9. Олексій Наумкін

  10. Ігор Матков

  11. Денис Лихно

Також у мережі з'явилися фото зі списками всіх загиблих пасажирів:

Катастрофа літака МАУ в Ірані: список загиблих українців
Катастрофа літака МАУ в Ірані: список загиблих українців
Катастрофа літака МАУ в Ірані: список загиблих українців
Катастрофа літака МАУ в Ірані: список загиблих українців
Катастрофа літака МАУ в Ірані: список загиблих українців
Катастрофа літака МАУ в Ірані: список загиблих українців

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
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