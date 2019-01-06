''Кара Божа'': людина Путіна присоромила Росію через Томос

Колишній депутат нелегітимної Державної думи Сергій Марков, якого називають людиною президента Росії Володимира Путіна, назвав отримання Україною Томосу "карою Божою" для РФ.

Таку думку він висловив на своїй сторінці в Facebook. "Це кара Божа російському народу за те, що в 2014 дивилися, як російські міста, і десятки мільйонів російських людей захоплюються ворогами Росії" – написав він.

Він закликав Росію "захистити" свою віру. "Свою віру треба мати силу захищати. Інакше ваші діти і внуки будуть молитися чужим богам", – заявив Марков.

Сергій Марков ТАСС

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