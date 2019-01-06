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''Кара Божа'': людина Путіна присоромила Росію через Томос

31.1тЧитати матеріал російською

Колишній депутат нелегітимної Державної думи Сергій Марков, якого називають людиною президента Росії Володимира Путіна, назвав отримання Україною Томосу "карою Божою" для РФ.

Таку думку він висловив на своїй сторінці в Facebook. "Це кара Божа російському народу за те, що в 2014 дивилися, як російські міста, і десятки мільйонів російських людей захоплюються ворогами Росії" – написав він.

Він закликав Росію "захистити" свою віру. "Свою віру треба мати силу захищати. Інакше ваші діти і внуки будуть молитися чужим богам", – заявив Марков.

Новини
''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ стали посміховиськом через слова про Томос

Сергій Марков

Сергій Марков

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше у мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Сергій МарковВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
Томосєдина церква
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Кучеренко Володимир
Кучеренко Володимир
Бог кацапчиків дійсно покарав відібрав розум!)))
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
эти выпердыши кацапские кому молится будут
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Мокшане, тихо ша, не быкуйте, ваше мнение всё равно никому не интересно, завидуйте молча! Но помните, что секта рпц во главе с агентом гундяем никогда не получала Томос, следовательно ни о какой каноничности речь не идёт. Кто громче всех кричит "держи вора", тот же, кто и кричит о каноничности. рпц это самопровозглашенная секта ватоправославных!
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