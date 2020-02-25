Українка розповіла про коронавірус в Італії

Італія ізолювала райони, де були зафіксовані спалахи коронавірусу, влада вживає заходів, щоб заспокоїти населення, але панічні настрої присутні.

Про це в ефірі ObozTV розповіла мешканка Італії Людмила Амбросимова, яка проживає неподалік від епіцентру одного зі спалахів коронавірусу.

"Я проживаю в Кастельо Фредо, це 45 км від Кремони. Це місце де були виявлені перші випадки коронавірусу. У нас в місті досить спокійно, але паніка у людей є, є велика стурбованість ситуацією. Супермаркети в нашому місті порожні. Є наприклад м'ясо, але його дуже мало. Нема засобів особистої гігієни. Ситуація дуже нестабільна і незрозуміла", - розповіла Амбросимова.

За її словами, українці, які живуть на території Італії, на даному етапі досить спокійно все сприймають. Однак проблема може виникати у людей, які планують поїздку додому.

"Але я не знаю, як відстежити всіх, хто відлітає з Італії. Зараз дуже багато рейсів, які йдуть з пересадками. Неможливо відстежити, звідки саме летить людина. По-друге, для тих, хто хоче приїхати до Італії, немає ніяких протипоказань. Керівництво країни говорить, що можна їхати", - повідомила українка.

"Райони, де багато людей захворіло, вже ізолювали, це підконтрольна зона. Думаю, що вживаються всі необхідні заходи, щоб забезпечити безпеку італійської нації і гостей країни також", - зазначила вона.

Влада також надає людям вичерпно повну інформацію про коронавірус. На інформаційних ресурсах погодинно пишуть, що змінилося, скільки нових людей захворіло, чи помер хтось, які нові заходи були вжиті.

"Радять постійно мити руки, стежити за тим, хто тебе оточує. Кажуть, що треба перебувати на двометровій відстані від людини, яка хвора на що-небудь. Це загальні рекомендації", - повідомила Амбросимова.

"Ми розуміємо, що цей вірус пошириться не тільки на Італію, його не можна зупинити. Вже є випадки зараження в Австрії", - додала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже семеро людей загинули в результаті зараження COVID-19. Шестеро жертв – у Ломбардії, а одна – в Венето. Всього в Італії коронавірусом інфіковані близько 290 осіб.

У Держприкордонслужбі України пообіцяли робити температурний скринінг пасажирам всіх літаків, що прибувають з Італії.

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-2019 підтверджено в Швейцарії, Румунії, а також на півдні Іспанії – в Каталонії.

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