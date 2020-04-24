Ізраїльський препарат від коронавірусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані

У США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, що, як стверджується, має 100-відсоткову ефективність у лікуванні навіть важкохворих із коронавірусом.

Як повідомляє Christianity Daily, сім пацієнтів у Ізраїлі, що перебували в групі високого ризику смерті через дихальну недостатність, а також серцеву і ниркову недостатність, вижили після застосування цих ліків.

У компанії Pluristem Therapeutics, яка розробляла препарат, заявили, що активна речовина в засобі здатна пригнічувати або запускати у зворотному напрямку небезпечну надмірну активацію імунної системи, що спричинює смерть у багатьох хворих на COVID-19.

Препарат від COVID-19 колаж

Компанія використовує плаценту для вирощування розумних клітин і програмує їх на секретування терапевтичних білків у організмі заражених осіб.

Генеральний директор і президент компанії Яки Янай заявив, що скоро відбудеться судовий процес, який може дозволити активне використання препарату.

"Отримавши зелене світло від регуляторів, можна буде підготувати безліч лікувальних засобів. Ми спроможні дуже швидко виготовити клітини для лікування тисяч людей", – сказав він.

За його словами, лікування складається з 15-мілілітрових доз клітин, відомих як розширені клітини плаценти, які вводять у вигляді простих внутрішньом'язових ін'єкцій. Потрапивши в організм, вони стають ніби "маленькою фабрикою, що виробляє терапевтичні білки".

Він уточнив: "Пацієнти, що перебувають у важкому стані та гинуть, насправді помирають від важкого респіраторного захворювання. Те, що відбувається в реальності, – це дуже високий рівень запалення, і певної миті імунна система хворого почне атакувати, здебільшого легені".

Досі технологія Pluristem переважно використовувалася для допомоги людям, які страждають від поганого кровотоку до ніг, але вчені компанії змогли швидко перепрофілювати її для пацієнтів із коронавірусом.

"Ми беремо клітини з плаценти після доношених пологів, а також розробили технологію розширення клітин до дуже великої кількості в середовищі, що імітує людське тіло. Ця технологія дозволяє нам лікувати понад 20 тисяч осіб з однієї плаценти", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Університету Клівленда (Австралія) приготувалися до доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу на живому організмі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся