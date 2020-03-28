Ізраїль зустрів коронавірус як біологічну атаку: як одна країна дала майстер-клас всьому світу

Методи боротьби Ізраїлю з пандемією коронавірусу COVID-19 можна назвати найбільш жорсткими та своєчасними, порівнюючи з іншими країнами світу.

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Як розповів виданню "Новое время" керівник департаменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман, Ізраїль ставиться до COVID-19 як до біологічної атаки.

"Дуже важко протриматися. Все закрито. Нікого на вулицях немає. Я називаю це Судним днем", – зазначив він.

Ізраїльський Кнесет першим у світі, тобто ще в лютому, розпорядився закрити країну для в'їзду громадян з Китаю, а вслід за ними – з Південної Кореї. Ця держава також була першою, хто обмежила в'їзд італійцям.

Однак драконівськими заходи стають тільки зараз, коли в країну поспіхом повертаються громадяни Ізраїлю.

23 березня ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу постановив ввести нові обмеження щодо пересування населення всередині країни. Йдеться про заборону покидати домівки, за винятком виходу на роботу, за продуктами або ліками. Поліції передаються повноваження з посиленого нагляду за дотриманням карантину.

З 25 березня було значно обмежено кількість громадського транспорту та з'явилася нова заборона – тепер не можна віддалятися від дому більш ніж на 100 м.

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На службу в ізраїльську армію призвані резервісти, які разом зі спецчастинами та Службою тилу відпрацьовують сценарії допомоги цивільному населенню в разі, якщо пандемія вийде з нинішніх берегів.

Розробляються проєкти пришвидшеного будівництва польових госпіталів. Низка готелів Тель-Авіва та Єрусалима вже переобладнана на стаціонарні госпіталі, і ця практика буде розширюватися.

Коли Індія ухвалила рішення заборонити експорт лікарських засобів і медичного обладнання, Нетаньягу зателефонував прем'єру Індії Нарендрі Моді. В результаті Ізраїль став єдиною країною, для якого було зроблено виняток з цієї індійської заборони.

Успішну спецоперацію провернули і в ізраїльській спецслужбі Моссад. Вони зуміли домовитися з однією з ісламських країн Перської затоки, щоб викупити там спершу 200 тис. тестів, а зараз на підході ще 4,5 млн. Яка саме арабська країна пішла на угоду з Ізраїлем – не розголошується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльські медики заявили, що пандемія коронавірусу виявилася легшою, ніж раніше передбачалося. Цьому почасти сприяють карантинні заходи, які знизили навантаження на систему охорони здоров'я.

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