Дружина президента Сирії Башара Асада Асма після року лікування перемогла онкологію.

"Біль від раку зустрілася з болем від війни, і я перетворила його з хвороби, яку деякі вважають кінцем життя, в подорож життя... З усім цим болем і втомою покінчено... На щастя, я цілком поборола рак", - сказала вона в інтерв'ю журналістам SANA.

Відомо, що у Асми Асад був рак молочної залози. Вона закликала інших жінок щорічно проводити обстеження.

Асма Асад і президент Сирії Башар Асад Fox News

"Подивіться на мене як на приклад і не бійтеся", – додала дружина президента Сирії.

У своєму виступі вона також заявила, що від щирого серця бажає одужання всім пацієнтам і просить бога про мир і процвітання сирійської держави.

44-річна Асад постала перед журналістами з коротким волоссям і в довгій білій сукні. За минулий рік було опубліковано багато її фотографій, на яких вона виглядає дуже худою і носить головний убір.

Асма Асад (праворуч) Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, недавно британський політик Брукс Ньюмарк розповів, чому президент Росії Володимир Путін дружить із Сирією і її диктатором Башаром Асадом.

Раніше в Євросоюзі прийшли до висновку, що Росія бере участь у сирійській війні заради фінансового прибутку, а всі інші короткострокові перспективи в цій країні Кремль уже досяг.

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