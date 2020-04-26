Італія почала перемагати коронавірус: з'явилася стабільна позитивна динаміка

В Італії вкотре зафіксували рекордно низьку для країни кількість нових заражень коронавірусом – за останню добу там додалося 2357 хворих на COVID-19.

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Це свідчить про зменшення захворюваності вже п’ятий день поспіль. Про це з посиланням на місцеве МОЗ повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в країні кількість інфікованих 25 квітня менша, ніж напередодні – 3021 та ще днем раніше – 2646. Крім цього, за добу там одужали 2622 людей, водночас 415 – померли.

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Щоправда, кількість активних інфікованих, які нині мають позитивний результат тесту на COVID-19, знизилася ще на тисячу, порівняно з попереднім днем. Нині це 105 847 хворих, тоді як вчора вранці було 106 848.

Відомо, що в італійських лікарнях все ще перебувають 21 533 пацієнтів, із них 2102 – у відділеннях інтенсивної терапії, але це на 71 менше, ніж 25 квітня.

Загалом від початку пандемії в країні лабораторно підтвердили 195 351 випадок інфікування коронавірусом, із яких 26 384 хворих померли та 63 120 – одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури й туризму Італії Даріо Франческіні заявив, що країна не стане відкривати свої кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року.

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