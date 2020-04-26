Головна Новини
26 квітня • оновлено в 14:52
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Італія почала перемагати коронавірус: з'явилася стабільна позитивна динаміка

2.4т
Читати матеріал російською

В Італії вкотре зафіксували рекордно низьку для країни кількість нових заражень коронавірусом – за останню добу там додалося 2357 хворих на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Це свідчить про зменшення захворюваності вже п’ятий день поспіль. Про це з посиланням на місцеве МОЗ повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в країні кількість інфікованих 25 квітня менша, ніж напередодні – 3021 та ще днем раніше – 2646. Крім цього, за добу там одужали 2622 людей, водночас 415 – померли.

Італія почала перемагати коронавірус

Італія почала перемагати коронавірус

Щоправда, кількість активних інфікованих, які нині мають позитивний результат тесту на COVID-19, знизилася ще на тисячу, порівняно з попереднім днем. Нині це 105 847 хворих, тоді як вчора вранці було 106 848.

Відомо, що в італійських лікарнях все ще перебувають 21 533 пацієнтів, із них 2102 – у відділеннях інтенсивної терапії, але це на 71 менше, ніж 25 квітня.

Загалом від початку пандемії в країні лабораторно підтвердили 195 351 випадок інфікування коронавірусом, із яких 26 384 хворих померли та 63 120 – одужали.

Італія почала перемагати коронавірус: з'явилася стабільна позитивна динаміка

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури й туризму Італії Даріо Франческіні заявив, що країна не стане відкривати свої кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
- +
- +
удивляют водители в масках, которые едут одни ... маска это показатель нашего зомбирования и рабства
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги