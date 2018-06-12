Історична зустріч Трампа і Ина: з'явилася реакція ЄС

В Європейському Союзі задоволені результатами історичної зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

У заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні зазначено, що саміт ще раз підтвердив сильне переконання Євросоюзу в тому, що дипломатія залишається єдиним способом для досягнення стійкого миру на півострові.

"Ця зустріч на найвищому рівні була важливим і необхідним кроком на шляху до позитивних змін, вже досягнутих в міжкорейських відносинах і на півострові завдяки лідерству, мудрості і рішучості президента Північної Кореї Кім Чен Ина", - заявила вона.

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Дипломат підкреслила: кінцевою метою, яку поділяє вся міжнародна спільнота залишається повна, прозора і необоротна денуклеаризація Корейського півострова.

За словами Могеріні, ЄС готовий надати будь-яку підтримку в майбутніх переговорах чи інших кроках, спрямованих на забезпечення сталого миру на Корейському півострові.

Як повідомлявOBOZREVATEL, під час церемонії підписання підсумкової угоди по результатах спільного саміту Кім Чен Ин назвав документ історичним.

Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.