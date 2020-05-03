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3 травня • оновлено в 23:00
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Іспанія вводить масковий режим у транспорті: як буде працювати

4.1т
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З 4 травня в Іспанії вводиться обов'язковий масковий режим у транспорті як один із заходів у рамках боротьби з коронавірусом COVID-19.

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Як пише El Mundo, про таке нововведення повідомив напередодні прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

При цьому він зазначив, що людей будуть безкоштовно забезпечувати масками. Їх можна буде отримати прямо на зупинках транспорту або від представників влади, Червоного Хреста чи інших організацій.

Маски будуть роздавати безкоштовно

Маски будуть роздавати безкоштовно

Станом на ранок 3 травня в Іспанії зафіксовано 245 567 випадків зараження коронавірусом, з них 25 100 смертельних. 146 233 хворих уже одужали, а 74 234 продовжують хворіти.

За кількістю хворих на COVID-19 Іспанія посідає друге місце в світі після США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іспанії вирішили послабити карантин. Жителі країни можуть виходити на прогулянки і займатися спортом із 2 травня.

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Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Теги
карантин вірус
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