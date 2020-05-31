Іспанія оголосила про останнє продовження особливого режиму через COVID-19

В Іспанії планують вшосте продовжити режим підвищеної готовності через пандемію COVID-19 – на 15 днів.

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Планується, що продовження особливого режиму буде останнім. Про це в неділю, 31 травня, оголосив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає RTVE.

"Я повідомив головам автономних співтовариств, що нам потрібно буде останнє продовження режиму підвищеної готовності", – сказав він.

Педро Санчес BFV

Голосування за пропозицією уряду в конгресі депутатів має відбутися 3 червня.

За словами прем'єра, на заключній, третій стадії "деескалації" карантину (з 8 до 21 червня) управління від центральної влади перейде до керівництва автономних співтовариств.

"У руках уряду залишиться тільки регулювання пересування", – зазначив Санчес. Згідно з планом, пересування по країні в повному обсязі можна буде відновити в липні.

Іспанський прем'єр-міністр також нагадав, що загроза коронавірусу не минула. Він закликав усіх громадян, особливо молодь, дотримуватися правил карантину та запобіжних заходів.

Зазначимо, режим підвищеної готовності діє в Іспанії з 14 березня. З того часу він продовжувався вже п'ять разів.

Станом на 31 травня в Іспанії померли більше 27 тисяч інфікованих, всього COVID-19 заразилися понад 286 тисяч.

Дані на 31 травня worldometers.info

Дані на 31 травня worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Іспанії заявили, що почнуть приймати іноземних туристів вже в кінці липня.

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