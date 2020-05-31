Головна Новини
31 травня • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Іспанія оголосила про останнє продовження особливого режиму через COVID-19

926
Читати матеріал російською

В Іспанії планують вшосте продовжити режим підвищеної готовності через пандемію COVID-19 – на 15 днів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Планується, що продовження особливого режиму буде останнім. Про це в неділю, 31 травня, оголосив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає RTVE.

"Я повідомив головам автономних співтовариств, що нам потрібно буде останнє продовження режиму підвищеної готовності", – сказав він.

Педро Санчес

Педро Санчес

BFV

Голосування за пропозицією уряду в конгресі депутатів має відбутися 3 червня.

За словами прем'єра, на заключній, третій стадії "деескалації" карантину (з 8 до 21 червня) управління від центральної влади перейде до керівництва автономних співтовариств.

"У руках уряду залишиться тільки регулювання пересування", – зазначив Санчес. Згідно з планом, пересування по країні в повному обсязі можна буде відновити в липні.

Іспанський прем'єр-міністр також нагадав, що загроза коронавірусу не минула. Він закликав усіх громадян, особливо молодь, дотримуватися правил карантину та запобіжних заходів.

Зазначимо, режим підвищеної готовності діє в Іспанії з 14 березня. З того часу він продовжувався вже п'ять разів.

Станом на 31 травня в Іспанії померли більше 27 тисяч інфікованих, всього COVID-19 заразилися понад 286 тисяч.

Дані на 31 травня

Дані на 31 травня

worldometers.info

Дані на 31 травня

Дані на 31 травня

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Іспанії заявили, що почнуть приймати іноземних туристів вже в кінці липня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Теги
карантин вірус інфекція хвороба
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги