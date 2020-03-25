Ісландець заразився відразу двома штамами коронавірусу, другий – більш агресивний

В Ісландії у пацієнта виявили відразу два штами коронавірусу.

Про це повідомило видання Reykjavík Grapevine з посиланням на главу біофармацевтичної компанії deCODE genetics Карі Стефанссона. Відзначається, що другий штам є мутацією первісної версії коронавірусу, спалах якого вперше зафіксували в китайському місті Ухань.

Вчені припускають, що другий штам став агресивнішим, оскільки пацієнт заразив інших саме їм.

Коронавірус

У свою чергу Стефанссон припустив, що це може бути просто збігом.

Стефанссон також зазначив, що, згідно з міжнародними базами, мутація, знайдена в зразку пацієнта з подвійною інфекцією, що не виявлена за межами Ісландії.

Нагадаємо, в китайській провінції Юньнань вперше за довгий час зафіксована смерть від хантавірусу – вірусу тваринного походження.

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