Ірландія першою в Європі повернулася до локдауну

Ірландія першою в Європі повернулася до повного локдауну через епідемію коронавірусу. Влада ухвалила рішення ввести жорсткий шеститижневий карантин.

Обмеження почнуть діяти з 21 жовтня до 1 грудня, повідомляє Telegraph. Через чотири тижні уряд перегляне протиепідемічні заходи.

Так, у країні із середи заборонять віддалятися від будинку на відстань понад 5 км, зустрічатися один з одним у закритих приміщеннях, проводити весільні церемонії, якщо присутні більш ніж шість осіб. Бари і ресторани зможуть працювати тільки "на винос". Школи, дитячі садки та майданчики на карантин не закриватимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, система охорони здоров'я України справляється з наданням допомоги пацієнтам із коронавірусом. Однак, якщо захворюваність зросте, у країні не вистачатиме лікарів.