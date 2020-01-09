Іран заявляє, що відключив всі військові американські дрони під час атаки

Іранські військові готувалися, мінімум, до триденного військовому протистояння з США і встигли вивести з ладу американські системи спостереження за їх ракетами, а також безпілотники противника.

Про це заявив командир аерокосмічної служби Революційної гвардії Ірану Амір Алі Гаджизаде, повідомляє ВВС. Відзначається, що кібератака допомогла іранцям отримати перевагу.

За словами генерала, удари по американських військах в Іраку могли б стати початком великої операції в регіоні, якби США відповіли. На знак помсти за вбивство Каксема Сулеймані могли випустити в рази більше ракет.

Іран здійснив масштабну кібератаку на США tasnimnews.com

"Намір Ірану був не в тому, щоб убити американських військових, але операцію можна було спланувати таким чином, щоб на першому етапі загинуло до 500 осіб і ще тисячі, якби США відповіли", – пояснив Гаджизаде.

"Ми думали, що зіткнення триватиме від трьох днів до тижня. Ми підготували кілька тисяч ракет для таких обставин", – сказав він.

Також генерал повідомив агентству Tasnim, що під час ракетної атаки Іран провів також кібератаки, які відключили американські системи стеження за ракетами.

Він уточнив, що кібератаки були спрямовані проти навігаційних систем американських літаків і безпілотників.

"Через 15 хвилин після великої операції з радіоелектронної боротьби американські безпілотники на мить вийшли з-під контролю, і це стало для них величезним ударом", – сказав генерал.

Відзначимо, раніше президент США Дональд Трамп запевнив, що трагічних наслідків атаки Ірану вдалося уникнути нібито саме через відмінну роботу систем стеження за ракетами супротивника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 8 січня Іран завдав удар 13 балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Відповідальність на себе взяв Корпус вартових Іранської революції.

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