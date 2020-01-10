Іран прийняв усі умови: Бутусов розкрив нові деталі розслідування катастрофи Boeing

Іран прийняв умови Канади і погодився створити спільну комісію з представників Тегерана, Києва та Оттави з розслідування катастрофи українського літака Boeing 737.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Влада Ірану дійсно, як заявив міністр закордонних справ України, надала сьогодні доступ українським фахівцям до однієї з "чорних скриньок", в якій нібито записані переговори пілотів із диспетчерами аеропорту Тегерану", – підтвердив він.

Іран прийняв умови: нові деталі щодо катастрофи Boeing Цензор.НЕТ

Також Бутусов зазначив, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пригрозив санкціями Ірану в разі перешкоджання розслідуванню і зажадав включити в комісію канадських фахівців, і Тегеран одразу ж пішов на всі умови Оттави.

"Завтра в Тегеран прилетить і приступить до роботи група з десяти канадських експертів. Буде створена спільна іранська, українська і канадська комісія, яка повинна провести дослідження "чорних скриньок", записів радарів і уламків літака. Комісія залучить до дешифрування даних компанію Boeing. Ця інформація підтверджена міністерством закордонних справ Ірану", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна буде вимагати компенсації і покарання винних у разі доведення причетності Ірану до катастрофи літака МАУ.

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