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9 січня • оновлено в 17:51
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CNN: "Чорні скриньки" можуть відправити до Росії для дослідження

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"Чорні скриньки" з українського Boeing 737, який зазнав аварії в Ірані, можуть бути відправлені в Росію для розшифровки.

Про це пише CNN. Причиною може стати відсутність у Тегерана відповідних можливостей.

"Ми не знаємо, чи є у Ірану технології для розшифровки. Якщо немає, Іран повинен вирішити, куди відправити дві скриньки", – сказано в статті.

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Відзначається, що якщо в країні немає технологій для аналізу даних "чорних скриньок", вони зазвичай відправляються в держави, де є великий досвід і інструменти для зчитування необроблених даних про політ, – наприклад, Великобританія, США, Франція і Австралія.

При цьому видання припускає, що бортові самописці можуть бути відправлені і в Росію, у якої є можливості для зчитування таких даних.

Цікавим при цьому є той факт, що серед пасажирів літака не було громадян Росії. Більш того, в РНБО України висловили думку, що причиною катастрофи могла стати вироблена в РФ ракета.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
МАУ розбився літак літак
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