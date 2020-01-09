CNN: "Чорні скриньки" можуть відправити до Росії для дослідження

"Чорні скриньки" з українського Boeing 737, який зазнав аварії в Ірані, можуть бути відправлені в Росію для розшифровки.
Про це пише CNN. Причиною може стати відсутність у Тегерана відповідних можливостей.
"Ми не знаємо, чи є у Ірану технології для розшифровки. Якщо немає, Іран повинен вирішити, куди відправити дві скриньки", – сказано в статті.
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Известия
Відзначається, що якщо в країні немає технологій для аналізу даних "чорних скриньок", вони зазвичай відправляються в держави, де є великий досвід і інструменти для зчитування необроблених даних про політ, – наприклад, Великобританія, США, Франція і Австралія.
При цьому видання припускає, що бортові самописці можуть бути відправлені і в Росію, у якої є можливості для зчитування таких даних.
Цікавим при цьому є той факт, що серед пасажирів літака не було громадян Росії. Більш того, в РНБО України висловили думку, що причиною катастрофи могла стати вироблена в РФ ракета.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
В Ірані заявили, що пілот літака МАУ, який розбився 8 січня під Тегераном, з самого початку польоту не міг зв'язатися з вежею і диспетчером, про що свідчать дані перевірки "чорного ящика" екіпажу.
Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу. За даними фахівців, "чорні скриньки" пошкоджені.
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