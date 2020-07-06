Індія обігнала Росію за кількістю заражених COVID-19: статистика на 6 липня. Постійно оновлюється
Коронавірус в Україні та світі.
Станом на понеділок, 6 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 11,5 млн. За попередню добу було виявлено 175 тис. нових інфікованих.
Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 44,5 тис., Бразилії – 26 тис., а також Індії – 23,9 тис. Таким чином Індія опинилася на третьому місці в світовому антирейтингу щодо коронавірусу, обігнавши Росію.
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Коронавірусом в світі заразилися понад 11,5 млн
Статистика захворюваності в світі
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилися 48 500 людини. Померли 1 249 пацієнтів, одужали – 21 376.
Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 2,9 млн), Бразилія (понад 1,5 млн) і Індія (більше 697 тисяч). Росія посідає четверте місце з 681 тис. інфікованих.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що 80% українців легко переносять коронавірус і не потребують госпіталізації.
Карта поширення коронавірусу в Україні
Антирейтинг областей України щодо коронавірусу
Головне за 6 липня:
06:00 – Лікар пояснила, чому коронавірус у хворих в Україні протікає легше.
04:15 – ВООЗ закликали вжити заходів через передачу COVID-19 по повітрю.
03:25 – В Україні у вигляді пілотного проекту відкриють дитячий табір в умовах епідемії коронавірусної інфекції, незважаючи на те, що вони заборонені в постанові про адаптивний карантин до 31 липня.
01:21 – 239 вчених з 32 країн закликали ВООЗ звернути увагу на передачу COVID-19 повітряно-крапельним шляхом і переглянути рекомендації.
00:20 – Греція з понеділка вирішила закрити кордон для громадян Сербії через погіршення епідеміологічної ситуації.