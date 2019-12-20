"Буде, як 2 рази до цього": Луценко дав прогноз щодо імпічменту Трампа

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що імпічмент президента США Дональда Трампа навряд чи буде доведений до кінця, оскільки у Демократичної партії не вистачить голосів.

Своєю думкою він поділився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 20 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ця ситуація закінчиться, як два рази до цього. Перший раз – на самому початку існування Штатів і вдруге – з президентом Біллом Клінтоном. Сенат не дав голосів для остаточного імпічменту, були потрібні 2/3", – озвучив Луценко.

Луценко дав прогноз щодо імпічменту Трампа Скріншот з відео

За його словами, у Республіканської партії в нинішньому парламенті понад 50%, а голосування в нижній палаті Конгресу йшло чітко за партійним принципом.

"Думаю, це закінчиться лише як гучний елемент передвиборної компанії перед президентськими перегонами в 2020 році", – додав Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 грудня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями.

Американський лідер розлютився через голосування і вистпупив з образливою промовою про деяких конгресменів.

Експерт із міжнародних питань Юлія Осмоловська спрогнозувала, що процедура закінчиться провалом.

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