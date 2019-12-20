Головна Новини
20 грудня • оновлено в 22:36
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Буде, як 2 рази до цього": Луценко дав прогноз щодо імпічменту Трампа

1.4т
Читати матеріал російською

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що імпічмент президента США Дональда Трампа навряд чи буде доведений до кінця, оскільки у Демократичної партії не вистачить голосів.

Своєю думкою він поділився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 20 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ця ситуація закінчиться, як два рази до цього. Перший разна самому початку існування Штатів і вдруге з президентом Біллом Клінтоном. Сенат не дав голосів для остаточного імпічменту, були потрібні 2/3", – озвучив Луценко.

Новини
Імпічмент Трампа: стало відомо про зустріч Джуліані та Луценка

Луценко дав прогноз щодо імпічменту Трампа

Луценко дав прогноз щодо імпічменту Трампа

Скріншот з відео

За його словами, у Республіканської партії в нинішньому парламенті понад 50%, а голосування в нижній палаті Конгресу йшло чітко за партійним принципом.

"Думаю, це закінчиться лише як гучний елемент передвиборної компанії перед президентськими перегонами в 2020 році", – додав Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Юрій Луценко Савік Шустер
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Бля! вы шо? шизанулись? луцик за 25 центов мать родную продаст на органы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги