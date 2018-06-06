І горілка, і пиво: Путін розповів про алкогольні пристрасті

Президент Росії Володимир Путін розповів, як святкував свій день народження з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

За його словами, вони випили по чарці горілки і закусили ковбасою, передає "Рідус".

"У мене так не складалися ні з ким стосунки і робочий графік, щоб я відзначав свій день народження з кимось зі своїх зарубіжних колег. А ось з головою Сі Цзіньпін ми це зробили. І ми зробили це дуже по-простому. Не буду приховувати, ми випили по чарці горілки, просто нарізали якусь ковбасу", - сказав Путін.

При цьому він повідомив, що дуже любить пиво і не відмовиться від нього під час свого візиту в Китай напередодні саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва в місті Циндао.

"Так, із задоволенням спробую. І морепродукти люблю, і пиво, правда, намагаюся поменше вживати, але спробувати хочу і обов'язково це зроблю", - підтвердив російський президент.

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