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G20 стартував в Японії: всі подробиці масштабного саміту

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В японській Осаці 28 червня відкрилося дводенне засідання лідерів країн Великої двадцятки (G20).

В ході запланованих чотирьох сесій сторони обговорять проблеми світової економіки, включаючи торгівлю, і питання навколишнього середовища, повідомляє ТАСС.

Головною очікуваною подією на саміті "великої двадцятки" повинна стати зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа. Трамп і Путін обговорять стан справ в Україні, Сирії, Ірані, Венесуелі. Крім того, темою для розмови стане питання ядерного роззброєння.

Новини
Переговори Путіна та Трампа стартували в Японії: всі подробиці онлайн

На саміті планується також торкнутися теми створення міжнародної системи оподаткування великих корпорацій, що діють в сфері інформаційних технологій.

У сфері екології основна увага буде приділена проблемі величезної кількості пластикового сміття, що забруднює світовий океан. Як очікується, Японія запропонує ініціативу до 2050 року скоротити до нуля викиди пластикових відходів в океан.

Крім лідерів держав G20 до Осаки запрошені лідери В'єтнаму і Таїланду, Сінгапуру, Нідерландів, Єгипту, Іспанії, Сенегалу і Чилі.

OBOZREVATEL стежить за ходом подій:

8:20 Іванка Трамп і Джаред Кушнер беруть участь у зустрічі президентів Росії і США в Осаці.

8:10 Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін почали переговори в рамках саміту G20. Перед зустріччю за закритими дверима, лідери зробили кілька заяв для преси.

7:45 Прем'єр Великобританії Тереза Мей на зустрічі з Путіним в Осаці заадала видачі британському правосуддю двох росіян, обвинувачених у справі про інцидент в Солсбері

"Я збираюся зробити позицію Британії щодо подій у Солсбері абсолютно ясною. Ми вважаємо, що ці особи повинні бути віддані правосуддю", - заявила вона.

t.me/skabeeva

t.me/skabeeva

7:40 Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на полях саміту G20.

Під час зустрічі лідери країн обговорили широкий спектр питань, включаючи небезпечну діяльність Ірану на Близькому Сході, а також стабілізацію Лівії і регіону африканського Сахеля.

7:30 Церемонія фотографування на саміті.

G20 стартував в Японії: всі подробиці масштабного саміту

t.me/SolovievLive

7:10 Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін разом прийшли на церемонію фотографування учасників і обмінялися кількома фразами перед початком саміту. Американський лідер поплескав російського колегу по плечу.

7:05 Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула, незважаючи на чутки про хворобу.

G20 стартував в Японії: всі подробиці масштабного саміту
G20 стартував в Японії: всі подробиці масштабного саміту

7:05 Президент Росії Володимир Путін прибув в Осаку, його зустріли завченою російською мовою фразою: "дуже приємно".

G20 стартував в Японії: всі подробиці масштабного саміту

07:00 В Осаці підвищені заходи безпеки: вулиці перекриті, поліція на кожному розі.

G20 стартував в Японії: всі подробиці масштабного саміту

t.me/dimsmirnov175

G20 стартував в Японії: всі подробиці масштабного саміту

t.me/dimsmirnov175

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Тема
Саміт G20 у Японії
Місце
ЯпоніяОсака
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Boss Fima
Boss Fima
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. На данный момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах. Одним из вариантов рассматривается создание шлюзов между российским и китайским аналогами национальных платежных систем. Полностью выстроить алгоритм к 2020 году. на платежи в рублях и юанях будут переходить прежде всего крупнейшие компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта. При этом расчеты в нацвалютах будут производиться в том числе по уже заключенным в долларах контрактам. В целом объем торговли товарами и услугами между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 24 процента — до 114,2 миллиарда долларов. На долю товаров пришлось 108,3 миллиарда.
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Kalita Ivan
Kalita Ivan
Нехорошо, могли бы Зеленского позвать, хотя на организацию вечернего шоу...
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
С нетерпением ждём анонсированные Чугункиным встречи Зеленского с Путиным на саммите
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