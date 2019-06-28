G20 стартував в Японії: всі подробиці масштабного саміту

В японській Осаці 28 червня відкрилося дводенне засідання лідерів країн Великої двадцятки (G20).

В ході запланованих чотирьох сесій сторони обговорять проблеми світової економіки, включаючи торгівлю, і питання навколишнього середовища, повідомляє ТАСС.

Головною очікуваною подією на саміті "великої двадцятки" повинна стати зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа. Трамп і Путін обговорять стан справ в Україні, Сирії, Ірані, Венесуелі. Крім того, темою для розмови стане питання ядерного роззброєння.

На саміті планується також торкнутися теми створення міжнародної системи оподаткування великих корпорацій, що діють в сфері інформаційних технологій.

У сфері екології основна увага буде приділена проблемі величезної кількості пластикового сміття, що забруднює світовий океан. Як очікується, Японія запропонує ініціативу до 2050 року скоротити до нуля викиди пластикових відходів в океан.

Крім лідерів держав G20 до Осаки запрошені лідери В'єтнаму і Таїланду, Сінгапуру, Нідерландів, Єгипту, Іспанії, Сенегалу і Чилі.

OBOZREVATEL стежить за ходом подій:

8:20 Іванка Трамп і Джаред Кушнер беруть участь у зустрічі президентів Росії і США в Осаці.

8:10 Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін почали переговори в рамках саміту G20. Перед зустріччю за закритими дверима, лідери зробили кілька заяв для преси.

7:45 Прем'єр Великобританії Тереза Мей на зустрічі з Путіним в Осаці заадала видачі британському правосуддю двох росіян, обвинувачених у справі про інцидент в Солсбері

"Я збираюся зробити позицію Британії щодо подій у Солсбері абсолютно ясною. Ми вважаємо, що ці особи повинні бути віддані правосуддю", - заявила вона.

t.me/skabeeva

7:40 Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на полях саміту G20.

Під час зустрічі лідери країн обговорили широкий спектр питань, включаючи небезпечну діяльність Ірану на Близькому Сході, а також стабілізацію Лівії і регіону африканського Сахеля.

7:30 Церемонія фотографування на саміті.

t.me/SolovievLive

7:10 Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін разом прийшли на церемонію фотографування учасників і обмінялися кількома фразами перед початком саміту. Американський лідер поплескав російського колегу по плечу.

7:05 Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула, незважаючи на чутки про хворобу.

7:05 Президент Росії Володимир Путін прибув в Осаку, його зустріли завченою російською мовою фразою: "дуже приємно".

07:00 В Осаці підвищені заходи безпеки: вулиці перекриті, поліція на кожному розі.

t.me/dimsmirnov175

t.me/dimsmirnov175

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