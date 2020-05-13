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14 травня • оновлено в 16:48
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Франції після виходу з ізоляції загрожують три небезпечні періоди: Макрон зробив попередження

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На Францію після пом'якшення карантину, введеного через епідемію коронавірусу COVID-19, чекають три небезпечні періоди.

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Під час цих періодів існує ймовірність повернення до жорсткої ізоляції, заявив французький президент Еммануель Макрон на засіданні Ради міністрів. Його слова наводить представник уряду країни Сібет Ндіай, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал BFMTV.

Франції після карантину загрожують три небезпечні періоди: Макрон зробив попередження

За його словами, перша ймовірність може з'явитися наприкінці травня-початку червня після довгих вихідних під час католицького свята П'ятидесятниці.

Другий тривожний період може настати під час сезону відпусток, коли французи вирушать за кордон.

Третьою причиною може стати раптова деградація епідеміологічної ситуації, однак конкретні дати в такому разі назвати неможливо.

Глава держави підкреслив, що поки зарано проголошувати перемогу над COVID-19, однак шлях обрано правильний. Водночас міністрам слід бути готовим до необхідності знову ввести жорсткий карантин.

За даними на 13 травня, у Франції коронавірусом заразилися 178 060 осіб, з яких 58 673 вилікувалися і 27 074 померли.

Франції після карантину загрожують три небезпечні періоди: Макрон зробив попередження

Як повідомляв OBOZREVATEL, Франція, яка стала однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн, з 11 травня розпочала послаблювати карантинні заходи.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
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