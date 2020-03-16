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16 березня • оновлено в 19:27
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Євросоюз закрив кордони через коронавірус: які поїздки під забороною

14.2т
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Через коронавірус Європейський союз ввів тимчасові обмеження на поїздки в свої країни на 30 днів.

Про це в понеділок, 16 березня, на сторінці у Twitter повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. "ЄК представляє свої принципи щодо прикордонних заходів та пропонує: ввести тимчасове обмеження на всі несуттєві поїздки в ЄС", – написала вона.

При цьому глава Єврокомісії заявила про необхідність створити "зелені коридори" для транспортування через кордони життєво необхідних вантажів. Пізніше термін заборони може бути продовжений.

ЄС закрив кордони через коронавірус

ЄС закрив кордони через коронавірус

Колаж

Попередньо, йдеться про будь-які несуттєві поїздки з третіх країн, за винятком тих, які здійснюють громадяни країн Шенгену, резиденти цих країн або члени їх сімей, а також працівники особливо важливих сфер, включно з охороною здоров'я та транспортом.

Рішення про обмеження на в'їзд до Євросоюзу має не торкатися тих, у кого є право на тривале перебування в ЄС, членів сімей і дипломатів.

Як писав OBOZREVATEL, коронавірусом COVID-2019 у світі (на 16 березня) заразилися вже 174 780 осіб, із них 6 686 – померли. Вилікувалися 77 867 осіб. Інфекція поширилася на 162 країни та території.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Безвізовий режим з ЄС Коронавірус
Особа
Урсула фон дер Ляйен
Теги
карантин кордон видео Європейський Союз Європейська Комісія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
получается, зря какелоты расхреначили страну, убили десятки тысяч людей и развалили экономику?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
сім год мак не родив,і голоду не було.
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Пiсирот Стiпан
Пiсирот Стiпан
За щoж стоял Мoйдан? Зря скaкали, що? Опять Европа кинyла один на один с Пyтиным? Придется опять учить Xимн Рocсии и прoсится к тетке в Ростов!
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Журба Валентина
Журба Валентина
Пiсирот Стiпан, тетку уже китайский "брат" успел заразить
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