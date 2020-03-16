Через коронавірус Європейський союз ввів тимчасові обмеження на поїздки в свої країни на 30 днів.

Про це в понеділок, 16 березня, на сторінці у Twitter повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. "ЄК представляє свої принципи щодо прикордонних заходів та пропонує: ввести тимчасове обмеження на всі несуттєві поїздки в ЄС", – написала вона.

При цьому глава Єврокомісії заявила про необхідність створити "зелені коридори" для транспортування через кордони життєво необхідних вантажів. Пізніше термін заборони може бути продовжений.

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Попередньо, йдеться про будь-які несуттєві поїздки з третіх країн, за винятком тих, які здійснюють громадяни країн Шенгену, резиденти цих країн або члени їх сімей, а також працівники особливо важливих сфер, включно з охороною здоров'я та транспортом.

Рішення про обмеження на в'їзд до Євросоюзу має не торкатися тих, у кого є право на тривале перебування в ЄС, членів сімей і дипломатів.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes / fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Як писав OBOZREVATEL, коронавірусом COVID-2019 у світі (на 16 березня) заразилися вже 174 780 осіб, із них 6 686 – померли. Вилікувалися 77 867 осіб. Інфекція поширилася на 162 країни та території.

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