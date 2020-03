Через коронавірус Європейський союз ввів тимчасові обмеження на поїздки в свої країни на 30 днів.

Про це в понеділок, 16 березня, на сторінці у Twitter повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. "ЄК представляє свої принципи щодо прикордонних заходів та пропонує: ввести тимчасове обмеження на всі несуттєві поїздки в ЄС", – написала вона.

При цьому глава Єврокомісії заявила про необхідність створити "зелені коридори" для транспортування через кордони життєво необхідних вантажів. Пізніше термін заборони може бути продовжений.

Попередньо, йдеться про будь-які несуттєві поїздки з третіх країн, за винятком тих, які здійснюють громадяни країн Шенгену, резиденти цих країн або члени їх сімей, а також працівники особливо важливих сфер, включно з охороною здоров'я та транспортом.

Рішення про обмеження на в'їзд до Євросоюзу має не торкатися тих, у кого є право на тривале перебування в ЄС, членів сімей і дипломатів.

