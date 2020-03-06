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6 березня • оновлено в 19:49
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Євросоюз приготувався до швидкого поширення коронавірусу

6.6т
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Рада Європейського Союзу з охорони здоров'я констатувала, що ситуація з коронавірусом COVID-19 погіршується і його поширення буде ще масштабнішим.

Таку заяву зробила член Єврокомісії Стелла Кіріакідіс 6 березня на прес-конференції після екстреного засідання ради, присвяченого цій проблемі, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що це позачергове засідання Ради ЄС скликано в критичний момент у зв'язку із загрозою COVID-19.

"Ми вже обговорювали ситуацію з міністрами охорони здоров'я 13 лютого. На той момент ми говорили про менш ніж 50 підтверджених випадків в Європейському Союзі, які стосувалися тільки семи держав-членів. Сьогодні ми маємо більше 4 тисяч підтверджених випадків на 24 держави ЄС", – підкреслила Кіріакідіс.

Рада ЄС скликала екстрене засідання через всесвітнью загрозу коронавірусу

Кіріакідіс навела дані Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), згідно з якими проглядається "тенденція швидкого збільшення в найближчі тижні випадків захворювання в країнах Євросоюзу".

Єврокомісар назвала COVID-19 "Всесвітньої загрозою". Вона запевнила, що Єврокомісія мобілізує всі свої кошти для допомоги країнам-членам ЄС у протистоянні епідемії.

Вона підкреслила, що вірус буде мати наслідки не тільки для охорони здоров'я, а й для економіки.

"Цей вірус - не просто проблема охорони здоров'я. Він матиме наслідки для багатьох секторів: економіка, туризм, міграція, транспорт. З цієї причини на початку цього тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зібрала представників усіх порушених секторів, щоб забезпечити хорошу координацію реакції. вона створила на рівні Єврокомісії команду високого рівня з боротьби проти коронавируса ", – заявила член ЄК.

Кіріакідіс назвала "три ключові області", за якими ведеться робота: допомога на місцях, розробка вакцини і розвиток методів лікування, спільна закупівля засобів індивідуального захисту.

На розробку вакцини збільшено фінансування – до виділених 10 мільйонів євро додадуть ще 37,5 мільйонів євро.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 6 березня, в світі зафіксовано понад 97 381 випадки захворювання на пневмонію, яку викликає коронавірус COVID-19.

80 409 заражених зареєстровано в Китаї. В інших країнах світу число інфікованих зросла до 16 972.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Бельгія Брюссель
Тег
Європейський Союз
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