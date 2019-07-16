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Європейський Союз жорстко звернувся до Росії через катастрофу MH17 на Донбасі

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Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за падіння рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.

Відповідна заява була оприлюднена прес-службою ЄС 16 липня. Звернення підписала глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні у зв'язку з п'ятою річницею авіакатастрофи.

"ЄС закликає Росію прийняти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати з проведеним розслідуванням. ЄС висловлює свою повну впевненість у незалежності та професіоналізмі юридичних процедур, які належить провести", – сказано в тексті.

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Європейський Союз наголосив на підтримці миру в зусиллях зі встановлення "правди, справедливості та відповідальності за падіння літака".

"У цей день, п'яту річницю трагічного падіння рейсу MH17, у результаті якого загинули 298 невинних людей, наші серця з тими, хто втратив своїх близьких, і ми продовжуємо ділитися їх горем", – підкреслюється в заяві.

Федеріка Могеріні додала, що "ЄС вітає заяву Спільної слідчої групи від 19 червня 2019 року про те, що в Нідерландах будуть пред'явлені кримінальні звинувачення чотирьом особам".

Катастрофа MH17 на Донбасі

Катастрофа MH17 на Донбасі

Delo.ua

Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 осіб, усі вони загинули.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Федеріка Могеріні
Теги
Євросоюз Європейський Союз Росія Україна Боїнг МН17 МН17
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Шёл пятый год... Толи лыжи не едут, толи кто-то кого-то покрывает. Но это временно
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Россия мягко послала их в украину)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Россия мягко послала их в украину)))))))))
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