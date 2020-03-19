Європа викрила Росію у поширенні фейків про коронавірус – FT

В Європейському Союзі звинуватили Росію в поширенні неправдивої інформації про коронавірус, заявивши, що такі дії країни підривають довіру до медиків і заважають боротьбі із захворюванням.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на інформацію у внутрішній доповіді ЄС від 16 березня. У ній ідеться про те, що російські прокремлівські ЗМІ та "тролі" організували "помітну дезінформаційну кампанію".

"Метою є розпалювання "розгубленості, паніки і страху, а головне – блокування якісної інформації на фоні пандемії коронавірусу. Все це робиться для загострення епідемічної кризи в західних країнах, особливо – шляхом підриву довіри до національних систем охорони здоров'я", – стверджують автори доповіді.

Росію звинуватили в поширенні дезінформації про коронавірус

У документі також наголошується, що 80 випадків дезінформації російського походження, пов'язаної з COVID-19, почало з'являтися із 22 січня. До того ж поширюється вона нібито з акаунтів, "пов'язаних із державою російських тролів, які публікували пости про протести в Сирії та Франції".

"Тепер вони перейшли на поширення дезінформації про коронавірус англійською, іспанською, італійською, німецькою та французькою мовами. Один із напрямків атаки – твердження, що COVID-19 – "людське творіння, створене Заходом". Інший характерний тренд – осуд зусиль урядів різних країн у боротьбі з вірусом "за випинання успіхів Путіна і Кремля", – перераховується в доповіді.

Її автори переконані, що стратегія такої атаки Кремля – не в прямій дезінформації, а в просуванні й посиленні суперечливих позицій для "створення щільного інформаційного шуму".

До того ж одним із ЗМІ, яке активно писало неправду про коронавірус, став іспанський філія RT – RT Spanish, заявляє Financial Times, посилаючись на експерта, поінформованого про доповідь.

"З 1 січня по 12 березня видання в своїх соціальних мережах опублікувало до 6,8 млн репостів, пов'язаних із вірусом, що зробило його 12-м за популярністю джерелом новин про вірус", – йдеться в матеріалі.

Водночас наголошується, що Росія заперечує будь-які звинувачення у використанні дезінформації. І навіть більше того, російська влада у відповідь вже звинуватили Захід у втручанні у внутрішні справи Росії за допомогою фейків про коронавірус у соцмережах.

"Володимир Путін повідомив, що, за даними ФСБ, інформаційні вкидання про коронавірус у Росії приходять з-за кордону і мають на меті посіяти паніку серед населення", – пише газета, додаючи, що схожу публікацію видання Guardian про це в російському МЗС назвали вкиданням.

Зазначається, що за оцінкою експертів, сумарне охоплення фейків про коронавірус у 142 рази більше, ніж офіційних повідомлень.

Як писав OBOZREVATEL, в інтернеті серед українців почали поширювати фейкові повідомлення про нібито проведення дезінфекції з вертольотів у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу. Однак у повідомленні є одразу декілька моментів, які підтверджують те, що інформація в ньому – вигадка.

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