Європа повертає обмеження через COVID-19: статистика на 15 липня. Постійно оновлюється

Станом на середу, 15 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 13,4 млн осіб. За попередню добу було виявлено 217 917 нових інфікованих.

Через поширення COVID-19 влади європейських країн знову повернули обмеження. Так, у Франції та Великобританії ввели обов'язковий масковий режим у закритих громадських приміщеннях. А Італія має намір продовжити термін дії карантину.

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Коронавірусом у світі заразилися понад 13,4 млн осіб worldometers.info

Статистика захворюваності у світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилася 54 771 особа. Померли 1 412 пацієнтів, одужали – 27 154.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більш ніж 3,5 млн), Бразилія (більш як 1,9 млн) і Індія (понад 937 тис.). Росія посідає четверте місце з 739 тис. інфікованих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що низка регіонів України досі перебуває під ризиком виникнення повторних спалахів коронавірусною інфекції.

В Україні хворих коронавірусом почнуть лікувати препаратом OMVIR, 50 тисяч доз якого країна днями отримала від Індії.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу. Апарат РНБО України

Карта поширення коронавірусу в Україні. Апарат РНБО України

Головне за 15 липня:

08:39 – В Одеській області в психіатричній лікарні стався спалах COVID-19.

05:34 – Потенційна вакцина від коронавірусу mRNA-1273 біотехнологічної компанії Moderna з США пройшла успішні випробування на людях.

01:50 – Президент Бразилії Жаїр Болсонару скасував податок на імпорт 34 видів засобів для боротьби з коронавірусом, пише CNN.

01:06 – Учені з Великобританії вважають: шкірні висипання можуть бути ще одним симптомом COVID-19, оскільки проявляються в середньому в кожного 11-го пацієнта. Дослідники закликали розширити офіційний список ознак захворювання.

00:31 – Мальдіви відкрили кордони для іноземних туристів, зокрема й українських, без обов'язкового тесту на коронавірус.