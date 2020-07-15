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Європа повертає обмеження через COVID-19: статистика на 15 липня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко
Світ
6,2 т.
Європа повертає обмеження через COVID-19

Європа повертає обмеження через COVID-19.

Станом на середу, 15 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 13,4 млн осіб. За попередню добу було виявлено 217 917 нових інфікованих.

Через поширення COVID-19 влади європейських країн знову повернули обмеження. Так, у Франції та Великобританії ввели обов'язковий масковий режим у закритих громадських приміщеннях. А Італія має намір продовжити термін дії карантину.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом у світі заразилися понад 13,4 млн осіб

Коронавірусом у світі заразилися понад 13,4 млн осіб worldometers.info

Статистика захворюваності у світі

Статистика захворюваності у світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилася 54 771 особа. Померли 1 412 пацієнтів, одужали – 27 154.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більш ніж 3,5 млн), Бразилія (більш як 1,9 млн) і Індія (понад 937 тис.). Росія посідає четверте місце з 739 тис. інфікованих.

  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що низка регіонів України досі перебуває під ризиком виникнення повторних спалахів коронавірусною інфекції.

  • В Україні хворих коронавірусом почнуть лікувати препаратом OMVIR, 50 тисяч доз якого країна днями отримала від Індії.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу. Апарат РНБО України

Карта поширення коронавірусу в Україні.

Карта поширення коронавірусу в Україні. Апарат РНБО України

Головне за 15 липня:

08:39 – В Одеській області в психіатричній лікарні стався спалах COVID-19.

05:34 – Потенційна вакцина від коронавірусу mRNA-1273 біотехнологічної компанії Moderna з США пройшла успішні випробування на людях.

01:50 – Президент Бразилії Жаїр Болсонару скасував податок на імпорт 34 видів засобів для боротьби з коронавірусом, пише CNN.

01:06 – Учені з Великобританії вважають: шкірні висипання можуть бути ще одним симптомом COVID-19, оскільки проявляються в середньому в кожного 11-го пацієнта. Дослідники закликали розширити офіційний список ознак захворювання.

00:31 – Мальдіви відкрили кордони для іноземних туристів, зокрема й українських, без обов'язкового тесту на коронавірус.

Коронавірус
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