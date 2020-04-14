Європа покроково знімає карантин: які країни зважилися

Декілька європейських країн 13 квітня зробили перші попередні кроки щодо послаблення карантину, запровадженого у зв’язку з коронавірусом.

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Слідом за ними, незважаючи на не такий уже й значний спад захворюваності на COVID-19, інші країни заявили, що теж готуються зняти певні обмеження. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, Іспанія та Італія, які найбільше в Європі постраждали від пандемії, відновили деякі галузі, у Чехії та Данії відкрили школи, а Німеччина тільки розглядає таку можливість.

Європа поступово послаблює карантин

В Іспанії на роботу вийшли будівельники

Мільйони іспанських робітників – будівельників, прибиральників тощо – повернулися до своїх робочих місць 13 квітня, після того, як Мадрид зняв обмеження для продовження діяльності підприємств, які не відносяться до так званої критичної інфраструктури.

Поліція роздала людям мільйони масок у мережі метро, поїздах та автобусах країни.

Зазначимо, що неважливі галузі в країні були закриті два тижні тому, коли вірус досяг піку, а смертність становила понад 900 людей на день.

Однак послаблення настало, коли Іспанія зафіксувала найменшу кількість нових інфекцій приблизно 3,5 тисячі упродовж декількох тижнів, а кількість щоденних випадків смерті знизилася до 500.

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що соціальне дистанціювання і заборона неважливих поїздок залишаться, водночас "дуже обережне" послаблення обмежувальних заходів може настати вже "через два тижні".

В Іспанії на роботу вийшли будівельники

В Італії запрацювали магазини книг і дитячого одягу

Померлі від коронавірусу в Іспанії та Італії становлять майже третину світового обліку. Однак сьогодні Італія також починає поетапне повернення до нормального життя після того, як зростання нових інфекцій впало лише до 2 відсотків.

З 14 квітня у країні відновлюють роботу магазини книг, канцелярського приладдя і дитячого одягу. Далі уряд розглядає можливість послаблення ще певних обмежень.

Заходи щодо дотримання дистанції, заборони на подорожі та закриття деяких галузей промисловості залишають в силі.

В Іспанії людям роздають маски в транспорті

На уряд Німеччини "тиснуть", закликаючи послабити карантин

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перебуває під тиском інших політиків та експертів, які закликають полегшити обмежувальні заходи. Її просять відкрити школи вже з 20 квітня. А за ними також всі магазини та ресторани, якщо люди гарантуватимуть дотримання рекомендованої дистанції.

Зауважимо, що завдяки суворому карантину Німеччині вдалося утримати рівень смертності до трохи більше 2 відсотків. Тоді як, наприклад, в Італії цей показник становить майже 13 відсотків.

На уряд Німеччини "тиснуть", закликаючи послабити карантин

Франція на поступки для громадян не йде

У ніч на 13 квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "блокування" країни триватиме щонайменше до 11 травня.

У зверненні до нації з Елісейського палацу в Парижі він наполягав на тому, що "надія повертається", ситуація покращилася в деяких регіонах. Водночас визнав, що країна не була готова до пандемії: "Чи готові ми до цієї кризи? Очевидно, що недостатньо, але ми витримали це".

За його словами, у країні не вистачало елементарних засобів індивідуального захисту – рукавичок, гелю і масок для дезінфекції рук. Однак уряду вдалося взяти вірус під контроль.

"Протягом наступних чотирьох тижнів ми повинні дотримуватися правил. Вони не зміцнюються і не полегшуються", – констатував Макрон.

Франція на поступки для громадян не йде

Декілька інших європейських країн, такі як Австрія, Данія та Чехія, також мають намір ще більше послабити карантинні заходи.

Водночас голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус заявив, що обмеження потрібно знімати поступово, оскільки вірус "сповільнюється дуже повільно".

В Іспанії людям роздають маски в транспорті

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас вважає, що після пасхальних свят у країні можна було би послабити карантинні обмеження через COVID-19, дозволивши людям прогулянки, а масковий режим варто залишити для тих професій, які мають масові контакти з людьми.

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