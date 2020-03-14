Європа не повертає українцям гроші за тури через коронавірус: з якими країнами проблеми

Німецькі готелі відмовляються повертати українським туристам внесену передоплату за номери в зв'язку зі скасуванням турів через коронавірус.

Про це повідомляють "Факти" з посиланням на співробітницю польської туристичної компанії, яка займається прийомом українців в Європі. За її словами, проблеми виникають тільки з Німеччиною.

Українські туристи намагаються повернути гроші за тури. Ілюстрація

"Там відповідають: "Ми нічого не знаємо, це не наша вина, ми працюємо за своїми законами, передоплату повертати не будемо", – розповіла представник туроператора.

Вона зазначила, що поки їм повернули гроші всього лише 10% німецьких готелів, де мали розміщуватися українські туристи.

"Менеджмент готелів в Польщі, Італії, Франції, Нідерландах з розумінням ставиться до цієї форс-мажорній ситуації і повертає гроші", – додала жінка.

Хоча, за її словами, деякі обумовлюють, що зроблять повернення протягом 30 календарних днів.

Як писав OBOZREVATEL, Україна на два тижні введе повне обмеження авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу в світі. Заходи почнуть діяти з опівночі 17 березня.

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Українські дипломатичні установи в ряді країн світу перестають приймати громадян через спалах коронавірусу.

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