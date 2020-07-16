ЄС поновив список країн "зеленої зони": України серед них немає

Європейський Союз поновив список країн, з якими з 16 липня рекомендовано зняти обмеження на необов'язкові поїздки до ЄС.

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Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. У списку вказані 13 країн, проте України в ньому немає.

"Після першого перегляду, відповідно до рекомендації про поступове зняття тимчасових обмежень на необов'язкові поїздки до ЄС, Рада оновила список країн, для яких рекомендовано зняти обмеження. Цей список й надалі переглядатиметься кожні два тижні і, в залежності від обставин, оновлюватиметься", – йдеться в заяві.

Так, в списку опинилися Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай за умови підтвердження взаємності з питання відкриття кордонів.

Список країн, з якими рекомендовано зняти обмеження на поїздки до ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 16 липня, в Україні офіційно підтверджено 56 455 випадків коронавірусної інфекції. З них 848 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 445 осіб (+18 за добу), а 28 931 пацієнт (+800) повністю поборов хворобу.