Дружба США і КНДР: розкриті ключові пункти підписаної угоди

Під час історичної зустрічі в Сінгапурі з президентом США Дональдом Трампом лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв провести "повну денуклеаризацію Корейського півострова".

Чотири ключові пункти з підписаного лідерами США і КНДР документа наводить ВВС:

- Сполучені Штати і КНДР зобов'язуються встановити нові відносини відповідно до бажання народів обох країн досягти миру і процвітання.

- Сполучені Штати і КНДР об'єднають свої зусилля по створенню тривалого і стабільного мирного режиму на Корейському півострові.

- Знову підтверджуючи Декларацію від 27 квітня 2018 року, підписану в Панмунджоні (між лідерами КНДР і Південної Кореї. - Ред.), КНДР зобов'язується докласти зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова.

- Сполучені Штати і КНДР зобов'язуються проводити роботи з пошуку останків військовополонених, включно з негайною репатріацією тих, кого вже ідентифікували.

Трамп і Ин Getty

"Президент Трамп зобов'язався забезпечити гарантії безпеки КНДР, а голова Кім Чен Ин підтвердив свою тверду і непохитну прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова", - сказано в документі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, під час церемонії північнокорейський лідер назвав підписаний документ історичним.