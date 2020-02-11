Другий раз за сто років: Багдад аномально завалило снігом. Фото і відео дива природи

У вівторок, 11 лютого, в столиці Іраку Багдаді вдруге за сто років випав сніг.
Останній снігопад у місті зафіксували в 2008 році, до цього Багдад не бачив снігу понад століття, пише видання Middle East Monitor (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Здивовані городяни активно діляться дивом природи на своїх сторінках у соцмережі. Діти і дорослі зліпили сніговиків поруч із засніженими пальмами, влаштували снігові бої і фотосесії. Багато відзначили, що вперше бачили сніг.
Сніг у Багдаді
twitter.com/SirBader5
Сніг у Багдаді
news.yahoo.com
Сніг у Багдаді
twitter.com/SirBader5
Сніг у Багдаді
news.yahoo.com
Холодна хвиля в Багдад прийшла з Європи. Про це на своїй сторінці повідомив глава пресслужби іракського метеорологічного центру Амер аль-Джабер. За його словами, снігопад може тривати до середи, 12 лютого.
ثلوج في ابو غريب - وعلى شرط سلو موشن :)- Maan Habib - معن حبيب (@MHabibAhi) February 11, 2020
pic.twitter.com/bNdudABkIa
Сніг у Багдаді
twitter.com/sana_ist90
Сніг у Багдаді
twitter.com/NadiaFayidh
Сніг у Багдаді
twitter.com/metesohtaoglu
Відзначимо, що жителі Багдада більше звикли до тепла, ніж до холоду. Наприклад, 21 липня 2016 року температура в місті досягла рекордно високого рівня в 51°С.
Сніг у Багдаді
twitter.com/SirBader5
Сніг у Багдаді
news.yahoo.com
Сніг у Багдаді
news.yahoo.com
Сніг у Багдаді
twitter.com/saifsalahalhety
Сніг у Багдаді
twitter.com/angle71499319
Сніг у Багдаді
twitter.com/metesohtaoglu
Сніг у Багдаді
twitter.com/metesohtaoglu
Сніг у Багдаді
twitter.com/metesohtaoglu
#Karbala_Snow Snow saluting OWNERS OF UNIVRSE IMAM HUSSAIN AS and ABUL FAZAL AL ABBAS AS 😭❤ pic.twitter.com/NEiKWKGIYA- Jarrie (@ Jarrie62069636) February 11, 2020
Long time since the last snow ❄️ In Baghdad #Baghdad_Snowing pic.twitter.com/JMc9PL8nzW- Sultan A. Alzangana (@ sultan90ah) February 11, 2020
Цього ранку сніг також випав у місті Кербела.
- SNOW IN KARBALA. 🌨💚 pic.twitter.com/kzKZCgurFm- Huss ع n (@ Hussain_asger72) February 11, 2020
#Karbala_Snow Snow saluting OWNERS OF UNIVRSE IMAM HUSSAIN AS and ABUL FAZAL AL ABBAS AS 😭❤ pic.twitter.com/NEiKWKGIYA- Jarrie (@ Jarrie62069636) February 11, 2020
Раніше OBOZREVATEL писав, що Європою пронісся потужний ураган, у результаті якого станом на понеділок, 10 лютого, загинули щонайменше шестеро людей.
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