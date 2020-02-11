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11 лютого • оновлено в 22:32
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Другий раз за сто років: Багдад аномально завалило снігом. Фото і відео дива природи

2.1т
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У вівторок, 11 лютого, в столиці Іраку Багдаді вдруге за сто років випав сніг.

Останній снігопад у місті зафіксували в 2008 році, до цього Багдад не бачив снігу понад століття, пише видання Middle East Monitor (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Здивовані городяни активно діляться дивом природи на своїх сторінках у соцмережі. Діти і дорослі зліпили сніговиків поруч із засніженими пальмами, влаштували снігові бої і фотосесії. Багато відзначили, що вперше бачили сніг.

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/SirBader5

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

news.yahoo.com

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Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/SirBader5

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

news.yahoo.com

Холодна хвиля в Багдад прийшла з Європи. Про це на своїй сторінці повідомив глава пресслужби іракського метеорологічного центру Амер аль-Джабер. За його словами, снігопад може тривати до середи, 12 лютого.

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/sana_ist90

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/NadiaFayidh

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/metesohtaoglu

Відзначимо, що жителі Багдада більше звикли до тепла, ніж до холоду. Наприклад, 21 липня 2016 року температура в місті досягла рекордно високого рівня в 51°С.

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/SirBader5

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

news.yahoo.com

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

news.yahoo.com

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/saifsalahalhety

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/angle71499319

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/metesohtaoglu

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/metesohtaoglu

Сніг у Багдаді

Сніг у Багдаді

twitter.com/metesohtaoglu

Цього ранку сніг також випав у місті Кербела.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Європою пронісся потужний ураган, у результаті якого станом на понеділок, 10 лютого, загинули щонайменше шестеро людей.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Ірак Багдад
Теги
погода снігопад
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Он Алекс
Он Алекс
Сча Кремлевские ТВ должны рассказать, что это США виноваты и провести аналогию с Сантаклаусом, который хочет захватить Ирак снегом))) с короной Трампа и коронавирусом уже отожгли на федеральных каналах
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