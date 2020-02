Другий раз за сто років: Багдад аномально завалило снігом. Фото і відео дива природи

У вівторок, 11 лютого, в столиці Іраку Багдаді вдруге за сто років випав сніг.

Останній снігопад у місті зафіксували в 2008 році, до цього Багдад не бачив снігу понад століття, пише видання Middle East Monitor (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Здивовані городяни активно діляться дивом природи на своїх сторінках у соцмережі. Діти і дорослі зліпили сніговиків поруч із засніженими пальмами, влаштували снігові бої і фотосесії. Багато відзначили, що вперше бачили сніг.

Холодна хвиля в Багдад прийшла з Європи. Про це на своїй сторінці повідомив глава пресслужби іракського метеорологічного центру Амер аль-Джабер. За його словами, снігопад може тривати до середи, 12 лютого.

ثلوج في ابو غريب - وعلى شرط سلو موشن :)



pic.twitter.com/bNdudABkIa - Maan Habib - معن حبيب (@MHabibAhi) February 11, 2020

Відзначимо, що жителі Багдада більше звикли до тепла, ніж до холоду. Наприклад, 21 липня 2016 року температура в місті досягла рекордно високого рівня в 51°С.

#Karbala_Snow Snow saluting OWNERS OF UNIVRSE IMAM HUSSAIN AS and ABUL FAZAL AL ABBAS AS 😭❤ pic.twitter.com/NEiKWKGIYA - Jarrie (@ Jarrie62069636) February 11, 2020

Long time since the last snow ❄️ In Baghdad #Baghdad_Snowing pic.twitter.com/JMc9PL8nzW - Sultan A. Alzangana (@ sultan90ah) February 11, 2020

Цього ранку сніг також випав у місті Кербела.

- SNOW IN KARBALA. 🌨💚 pic.twitter.com/kzKZCgurFm - Huss ع n (@ Hussain_asger72) February 11, 2020

#Karbala_Snow Snow saluting OWNERS OF UNIVRSE IMAM HUSSAIN AS and ABUL FAZAL AL ABBAS AS 😭❤ pic.twitter.com/NEiKWKGIYA - Jarrie (@ Jarrie62069636) February 11, 2020

Раніше OBOZREVATEL писав, що Європою пронісся потужний ураган, у результаті якого станом на понеділок, 10 лютого, загинули щонайменше шестеро людей.

