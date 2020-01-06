Донька вбитого американцями генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані Зейнаб пригрозила США та Ізраїлю "чорними днями" і помстою за батька.
Вона заявила, що у Вашингтоні даремно сподіваються на позитивні наслідки після того, що трапилося в міжнародному аеропорту Багдаду, де загинув її батько. Про це повідомило агентство Reuters.
"Божевільний Трампе (Президент США. – Ред.), не думай тільки, що зі смертю мого батька все закінчиться", – сказала донька Сулеймані.
Донька Сулеймані пригрозила США та Ізраїлю помстою за вбивство батька
Вона додала, що за загибель Сулеймані США та їх союзника Ізраїль чекають "чорні дні".
Як написало видання "Наше Кафе" з посиланням на інтерв'ю жінки телеканалу "аль-Манар", Зейнаб сказала, що ватажок ліванської терористичної організації "Хізбалла" Гасан Насралла помститься Ізраїлю за вбивство її батька.
"Смерть Сулеймані не зламає нас. Трамп повинен знати, що вбивство батька надихне нас на боротьбу. Я знаю, що Насралла помститися за кожну краплю крові батька", – заявила вона.
Водночас сам Насралла назвав Сулеймані "великим воєначальником" і зазначив, що його смерть "відкриває нову сторінку історії Близького Сходу".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані ймовірно була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був в Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше керував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4 січня відбулося прощання з генералом Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).
А 5 січня тіло Сулеймані доставили до Ірану, де попрощатися з ним прийшли мільйони жителів.
Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства Сулеймані.
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