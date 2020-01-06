Донька вбитого американцями генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані Зейнаб пригрозила США та Ізраїлю "чорними днями" і помстою за батька.

Вона заявила, що у Вашингтоні даремно сподіваються на позитивні наслідки після того, що трапилося в міжнародному аеропорту Багдаду, де загинув її батько. Про це повідомило агентство Reuters.

"Божевільний Трампе (Президент США. – Ред.), не думай тільки, що зі смертю мого батька все закінчиться", – сказала донька Сулеймані.

Донька Сулеймані пригрозила США та Ізраїлю помстою за вбивство батька

Вона додала, що за загибель Сулеймані США та їх союзника Ізраїль чекають "чорні дні".

Як написало видання "Наше Кафе" з посиланням на інтерв'ю жінки телеканалу "аль-Манар", Зейнаб сказала, що ватажок ліванської терористичної організації "Хізбалла" Гасан Насралла помститься Ізраїлю за вбивство її батька.

"Смерть Сулеймані не зламає нас. Трамп повинен знати, що вбивство батька надихне нас на боротьбу. Я знаю, що Насралла помститися за кожну краплю крові батька", – заявила вона.

Водночас сам Насралла назвав Сулеймані "великим воєначальником" і зазначив, що його смерть "відкриває нову сторінку історії Близького Сходу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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