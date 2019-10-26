Головна Новини
26 жовтня • оновлено в 06:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Донбас можуть "обміняти" на Сирію? Названа нова мета Путіна

905 Читати матеріал російською

Переговори щодо Донбасу в "нормандському форматі" навряд чи відбудуться до кінця 2019 року. Зараз питання №1 для Кремля – це Сирія.

Про це розповів в ефірі ObozTV дипломат, колишній представник української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний. Він змалював ситуацію, що склалася в світі, та пояснив, як президент РФ Володимир Путін може використати війну в Сирії, щоб закріпитися на Донбасі.

Новини
Війна в Сирії небезпечна для України з двох причин – міжнародниця

"Зустріч ("нормандської четвірки". – Ред.) цього року під великим питанням... Міжнародна ситуація ускладнилася. Вона зараз настільки швидко змінюється, що вносить корективи актуальності і ставить нас навіть не в другий і не в третій ряд. На мій погляд, зараз для Кремля питання №1 – це Сирія. Там зосереджено все", – зазначив Безсмертний.

На його думку, військова операція Туреччини "Джерело миру" в північній і північно-східній Сирії змістила акценти не тільки Росії, але і всього світу.

Новини
"Джерело миру" припиняється: Путін і Ердоган оголосили про доленосні рішення

При цьому дипломат наголосив, що події в Сирії можуть безпосередньо вплинути і на Україну.

"В результаті попередніх діалогів з сирійського процесу вийшли Франція, Німеччина, Італія. Нібито намагаються вийти США. А давайте подивимося, хто увійшов у процес: приватна армія Вагнера з боку Росії. І резервісти з боку Туреччини – така сама приватна армія. Вони фактично зійшлися одна з одною на лінії фронту. І між ними потрапили залишки американських частин і полонені терористи ІДІЛ. Тобто ситуація може вирішитися таким чином, що буде поставлено питання: а яким буде чейндж?" – роз'яснив Безсмертний.

"Я не виключаю ситуації, що виникне питання, коли скажуть: ну добре, якщо Туреччина закріпилася там (в Сирії. – Ред.), то Росія закріпиться тут (на Донбасі. – Ред.). І навпаки", – додав він.

Російські війська в Сирії

Російські війська в Сирії

mil.ru

Новини
"Україну не зрадимо!" Зеленський сказав, як закінчити війну на Донбасі

Безсмертний звернув увагу, що війна точиться між Туреччиною і Сирією, а домовленості укладаються між Туреччиною і Росією.

"Тобто це сценарій, якій йде з періоду Нагірного Карабаху, Придністров'я, Грузії, України... Для мене очевидно, що Росія закріплюється в Сирії", – констатував дипломат.

Путін і Ердоган домовилися про спільне російсько-турецьке патрулювання на кордоні Сирії

Путін і Ердоган домовилися про спільне російсько-турецьке патрулювання на кордоні Сирії

bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Конфлікт в Сирії Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Сирія
Теги
переговори щодо Донбасу нормандський формат Росія - країна-агресор
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы вы для нас слишком мелки...Мочитесь там меж собой)))))))))))))))))))))))))Чем дольше тем больше ...и тем нам приятнее...Моника..этого хочет...А нам плеееевать...Мы смотрим комедию))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel