Донбас можуть "обміняти" на Сирію? Названа нова мета Путіна

Переговори щодо Донбасу в "нормандському форматі" навряд чи відбудуться до кінця 2019 року. Зараз питання №1 для Кремля – це Сирія.

Про це розповів в ефірі ObozTV дипломат, колишній представник української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний. Він змалював ситуацію, що склалася в світі, та пояснив, як президент РФ Володимир Путін може використати війну в Сирії, щоб закріпитися на Донбасі.

"Зустріч ("нормандської четвірки". – Ред.) цього року під великим питанням... Міжнародна ситуація ускладнилася. Вона зараз настільки швидко змінюється, що вносить корективи актуальності і ставить нас навіть не в другий і не в третій ряд. На мій погляд, зараз для Кремля питання №1 – це Сирія. Там зосереджено все", – зазначив Безсмертний.

На його думку, військова операція Туреччини "Джерело миру" в північній і північно-східній Сирії змістила акценти не тільки Росії, але і всього світу.

При цьому дипломат наголосив, що події в Сирії можуть безпосередньо вплинути і на Україну.

"В результаті попередніх діалогів з сирійського процесу вийшли Франція, Німеччина, Італія. Нібито намагаються вийти США. А давайте подивимося, хто увійшов у процес: приватна армія Вагнера з боку Росії. І резервісти з боку Туреччини – така сама приватна армія. Вони фактично зійшлися одна з одною на лінії фронту. І між ними потрапили залишки американських частин і полонені терористи ІДІЛ. Тобто ситуація може вирішитися таким чином, що буде поставлено питання: а яким буде чейндж?" – роз'яснив Безсмертний.

"Я не виключаю ситуації, що виникне питання, коли скажуть: ну добре, якщо Туреччина закріпилася там (в Сирії. – Ред.), то Росія закріпиться тут (на Донбасі. – Ред.). І навпаки", – додав він.

Російські війська в Сирії mil.ru

Безсмертний звернув увагу, що війна точиться між Туреччиною і Сирією, а домовленості укладаються між Туреччиною і Росією.

"Тобто це сценарій, якій йде з періоду Нагірного Карабаху, Придністров'я, Грузії, України... Для мене очевидно, що Росія закріплюється в Сирії", – констатував дипломат.

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