"До Катерини ІІ Росії там не було!" Генерал США нагадав Путіну історичний нюанс щодо Криму

У США заявили, що РФ не має жодних підстав вважати окупований Крим своїм, адже до цариці Катерини II ніякої Росії не існувало.
Про це в інтерв'ю "Апострофу" повідомив колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Абсолютно фальшиві претензії Росії на Крим і південь України неприйнятні, адже до Катерини II там Росії і не було. Особливо, у світлі того, що Росія використовує силу з метою зміни суверенних міжнародно визнаних кордонів", – зазначив він.
Генерал додав, що в Чорному морі НАТО потрібно розширюватися, щоб ефективно протистояти Росії.
"Три натовських члени в регіоні – Туреччина, Румунія і Болгарія – підтримують український суверенітет, але цього недостатньо для ефективної протидії Росії. Альянс працює в регіоні – і не тільки у військовій, але і в дипломатичній та економічній сферах", – заявив Ходжес.
При цьому військовий пояснив, що за умовами міжнародних конвенцій, дуже обмежена кількість натовських кораблів може перебувати в акваторії Чорного моря.
"Тому доводиться розробляти альтернативні механізми стримування Росії і приділяти більше уваги союзникам НАТО, особливо Туреччини. Адже вона є тією точкою, де перетинаються європейський, чорноморський і близькосхідний напрямки стратегії НАТО. Альянсу доводиться брати це до уваги і враховувати турецькі інтереси", – підсумував він .
Володимир Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL, бригадний генерал армії США у відставці Пітер Звак попередив, що Росія може використовувати окупований Крим як плацдарм для нападу на інші країни.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".