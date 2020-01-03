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4 січня • оновлено в 01:57
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"До Катерини ІІ Росії там не було!" Генерал США нагадав Путіну історичний нюанс щодо Криму

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У США заявили, що РФ не має жодних підстав вважати окупований Крим своїм, адже до цариці Катерини II ніякої Росії не існувало.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" повідомив колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Абсолютно фальшиві претензії Росії на Крим і південь України неприйнятні, адже до Катерини II там Росії і не було. Особливо, у світлі того, що Росія використовує силу з метою зміни суверенних міжнародно визнаних кордонів", – зазначив він.

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Генерал додав, що в Чорному морі НАТО потрібно розширюватися, щоб ефективно протистояти Росії.

"Три натовських члени в регіоні – Туреччина, Румунія і Болгарія – підтримують український суверенітет, але цього недостатньо для ефективної протидії Росії. Альянс працює в регіоні – і не тільки у військовій, але і в дипломатичній та економічній сферах", – заявив Ходжес.

При цьому військовий пояснив, що за умовами міжнародних конвенцій, дуже обмежена кількість натовських кораблів може перебувати в акваторії Чорного моря.

"Тому доводиться розробляти альтернативні механізми стримування Росії і приділяти більше уваги союзникам НАТО, особливо Туреччини. Адже вона є тією точкою, де перетинаються європейський, чорноморський і близькосхідний напрямки стратегії НАТО. Альянсу доводиться брати це до уваги і враховувати турецькі інтереси", – підсумував він .

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, бригадний генерал армії США у відставці Пітер Звак попередив, що Росія може використовувати окупований Крим як плацдарм для нападу на інші країни.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
США
Теги
НАТО Крим
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
А скакуасы в те времена какое отношение имели к Крыму? До Екатерины II и США то не существовало. Однако, пендосы земли индейцев, почему то, считают своими.
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