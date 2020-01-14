Дітям роз'їдало очі: в США літак скинув паливо над школою, постраждали десятки людей. Відео

У штаті Каліфорнія в США літак скинув реактивне паливо над майданчиком початкової школи.

В результаті постраждали близько 30 осіб, 17 з них - діти. Про це повідомили на сторінці пожежного департаменту місцевого округу в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Літак авіакомпанії Delta повинен був зробити екстрену посадку в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса в 30 км від школи і викинув паливо з баків для полегшення власної ваги.

Лайнер здійснював екстрену посадку Скріншот з відео

У США літак скинув паливо над школою latimes.com

Очевидці зняли подію на відео. Як видно на записі, з крил літака розпорошилася речовина світлого кольору на невеликій висоті.

latimes.com

Як розповіли потерпілі, запах авіаційного палива в повітрі роз'їдав очі дітям і дорослим біля школи. Всі вони отримали легкі ушкодження і не потребували госпіталізації.

Shortly before this plane landed at LAX, it dumped what's believed to be fuel on an elementary school playground, hitting several students. LA County Fire said 70+ are on scene assessing multiple patients https://t.co/G5duAwTvUt pic.twitter.com/LsJaAOTfpg - Colleen Shalby (@CShalby) 14 січня 2020 р

UPDATE *** Patient count updated to 17 children, 9 adults. All minor injuries w / no transports to local hospital from school. There are no evacuation orders for the immediate area. Substance was confirmed JET FUEL.



Refer to school regarding plans for child pick-up. #LACoFD - LA County Fire Department (@LACoFDPIO) 14 січня 2020 р

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США сонячна теплова електростанція Crescent Dunes потужністю 110 МВт була зупинена після того, як втратила останнього клієнта. Свого часу в геліотермальний проект інвестували близько $ 1млрд, включаючи кредити від держави.

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