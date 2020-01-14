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15 січня • оновлено в 03:14
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Дітям роз'їдало очі: в США літак скинув паливо над школою, постраждали десятки людей. Відео

1.1т
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У штаті Каліфорнія в США літак скинув реактивне паливо над майданчиком початкової школи.

В результаті постраждали близько 30 осіб, 17 з них - діти. Про це повідомили на сторінці пожежного департаменту місцевого округу в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Літак авіакомпанії Delta повинен був зробити екстрену посадку в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса в 30 км від школи і викинув паливо з баків для полегшення власної ваги.

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Лайнер здійснював екстрену посадку

Лайнер здійснював екстрену посадку

Скріншот з відео

У США літак скинув паливо над школою

У США літак скинув паливо над школою

latimes.com

Очевидці зняли подію на відео. Як видно на записі, з крил літака розпорошилася речовина світлого кольору на невеликій висоті.

Дітям роз'їдало очі: в США літак скинув паливо над школою, постраждали десятки людей. Відео

latimes.com

Як розповіли потерпілі, запах авіаційного палива в повітрі роз'їдав очі дітям і дорослим біля школи. Всі вони отримали легкі ушкодження і не потребували госпіталізації.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США сонячна теплова електростанція Crescent Dunes потужністю 110 МВт була зупинена після того, як втратила останнього клієнта. Свого часу в геліотермальний проект інвестували близько $ 1млрд, включаючи кредити від держави.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
США Лос Анджелес
Тег
літак
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