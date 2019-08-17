"Держава-вірус!" Пропагандисти на росТБ поскандалили через Україну

В ефірі російського телебачення поскандалили два пропагандисти, обговорюючи Україну та її протидію російської агресії.

При цьому один з них був явно проросійським, а другий намагався демонструвати проукраїнську позицію, але все одно зривався на імперські меседжі, які просуває країна-агресор. Бурхлива дискусія між ними зав'язалася на програмі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російські пропагандисти Скріншот відео

"Я думаю, що – сьогоднішня Україна – це держава-вірус. І рівно в такому жанрі, в такому вигляді вона і потрібна американцям, взагалі Заходу. Вони чомусь вважають, що через цей вірус будуть заражати нас – велику Росію. А виходить з точністю до навпаки: на нас цей вірус не діє, у нас досить стійкий імунітет, а цей вірус починає поширюватися в іншу сторону. Скоро Захід зрозуміє, що їм цей вірус самим небезпечний. А ви продовжуєте жити в ілюзії, що ось ці ваші русофобські настрої комусь потрібні", – образливо зазначив російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов.

Однак йому спробував заперечити український експерт, постійний гість російських ефірів Гордій Бєлов. Втім, його відповідь вийшла непереконливою, оскільки в ній він раптово підтримав традиційний міф про "один народ" з росіянами.

"Запам'ятайте раз і назавжди – Україна – не вірус! А від вас сахається весь світ! Вас називають агресорами. У нас один народ, у нас немає вірусу. Ви і є вороги всіх народів! Є один народ – Росія, Україна, Білорусь. А в цьому народі живуть ось такі переконання, які сповідуєте ви, розпалюючи тільки конфлікти", – підіграв українець російським пропагандистам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозна російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала скандал в прямому ефірі через те, що український гість розкритикував президента країни-агресора Володимира Путіна. Приводом для конфлікту стала її суперечка з українським громадським діячем Гордієм Бєловим про п'ятого президента України Петра Порошенка.

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