Коронавірус дістався до Європарламенту: заразився перший депутат

Депутат Європейського парламенту від Польщі Адам Ярубас заразився коронавірусом. Це перший випадок серед європарламентарів.

Наразі Ярубас перебуває у госпіталі, написав він у себе у Twitter.

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"Я пройшов тест на COVID-19, він дав позитивний результат. Я у госпіталі, почуваюся добре", – наголосив депутат.

Він подякував лікарям і медсестрам за турботу, а також закликав людей залишатися вдома.

"Я виборсаюсь, виборсаємося усі ми. Ми маємо бути сильними! Пам'ятайте: залишайтеся вдома", – додав Ярубас.

Moi drodzy, przeprowadzono u mnie test na obecność COV19. Okazał się pozytywny. Jestem w szpitalu i czuję się dobrze. Wyjdę z tego i wszyscy z tego wyjdziemy. Musimy💪. Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom i wszystkim za wyrazy wsparcia. Pamiętajcie: # zostańwdomu. Bądźcie zdrowi! - Adam Jarubas (@JarubasAdam) March 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європарламент збереться на позачергове засідання 26 березня, щоб схвалити заходи із боротьби з коронавірусом, підготовлені Єврокомісією.

На майбутньому засіданні вперше в історії ЄП депутати голосуватимуть дистанційно.

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