Коронавірус дістався до Європарламенту: заразився перший депутат

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20 березня • оновлено в 18:17
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Депутат Європарламенту Адам Ярубас захворів на коронавірус

1.4т
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Депутат Європейського парламенту від Польщі Адам Ярубас заразився коронавірусом. Це перший випадок серед європарламентарів.

Наразі Ярубас перебуває у госпіталі, написав він у себе у Twitter.

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"Я пройшов тест на COVID-19, він дав позитивний результат. Я у госпіталі, почуваюся добре", – наголосив депутат.

Він подякував лікарям і медсестрам за турботу, а також закликав людей залишатися вдома.

"Я виборсаюсь, виборсаємося усі ми. Ми маємо бути сильними! Пам'ятайте: залишайтеся вдома", – додав Ярубас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європарламент збереться на позачергове засідання 26 березня, щоб схвалити заходи із боротьби з коронавірусом, підготовлені Єврокомісією.

На майбутньому засіданні вперше в історії ЄП депутати голосуватимуть дистанційно.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Бельгія Брюссель
Теги
Європейський парламент Європейський Союз
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