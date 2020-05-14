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14 травня • оновлено в 16:48
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Де може виникнути нова пандемія: вчені заявили про небезпеку для Амазонії

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Наступна пандемія може виникнути з тропічних лісів Амазонки, де продовжує зростати нестримне вирубування дерев.

Таке попередження зробив бразильський еколог Девід Лапола в інтерв'ю AFP. На його переконання, урбанізація колись диких районів сприяє виникненню зоонозних захворювань – хвороб, що передаються від тварин до людини.

Фахівець наголосив, що йдеться, зокрема, й про новий тип коронавірусу. Адже він, як вважають вчені, розповсюдився від кажанів, ймовірно, через третій вид, перш ніж передаватися людям у китайській провінції Хубей, яка швидко урбанізується.

Де може виникнути нова пандемія: вчені вирахували небезпечну зону

"В Амазонії відбуваються ті самі процеси. Амазонка – це величезний запас вірусів. Нам краще не випробовувати свою долю", – заявив 38-річний Лапола, який вивчає, як людська діяльність змінить майбутні екосистеми тропічних лісів.

Він зазначив, що найбільший у світі тропічний ліс зараз зникає із загрозливою швидкістю. Лише з січня до квітня 2020-го там було знищено 1202 квадратні кілометри лісу, що стало новим рекордом за перші чотири місяці року, згідно з даними, отриманими із супутникових знімків Національного інституту космічних досліджень Бразилії (INPE).

Масштаби вирубування лісів у Амазонії

Масштаби вирубування лісів у Амазонії

"Це погані новини не тільки для планети, а й для здоров'я людини. Створюється екологічна нерівновага... Ось коли вірус може "стрибнути" від тварин до людини. ВІЛ, лихоманки Ебола і денге – всі ці віруси виникли або поширюються у величезних масштабах через екологічний дисбаланс", – додав еколог.

Зазначається, що до теперішнього часу більшість таких спалахів, часто пов'язаних із певними видами кажанів, була зосереджена в Південній Азії та Африці. Але величезне біорізноманіття Амазонки може зробити регіон "найбільшим у світі пулом коронавірусів", вважає фахівець, маючи на увазі коронавіруси загалом, а не той, що стоять за нинішньою пандемією.

"Нам потрібно заново будувати відносини між нашим суспільством і тропічним лісом. Інакше світ зіткнеться з новими пандеміями. Це дуже складний процес, який важко передбачити. Але нам би краще не ризикувати", – підсумував Лапола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені з'ясували, що коронавірус COVID-19 має ті самі мутації, які були в іншому вірусі, що виник від кажанів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія
Теги
ліс вірус
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