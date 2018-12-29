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''Далі Воронежа не полетить'': Путіна підняли на сміх через нову ракету

13.9тЧитати матеріал російською

Новий ракетний комплекс "Авангард", яким перед Новим роком хвалиться російський президент Володимир Путін, судячи з усього, не має такої потуги.

Про це пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung, підкреслюючи, що незалежних спостерігачів, які могли б підтвердити слова Кремля, на місці запуску не було.

"Коли йдеться про нові бойові системи, зазвичай стриманий Володимир Путін розсипається в дифірамбах. Чудовим подарунком до Нового року назвав він новий ракетний комплекс "Авангард", успішне випробування якого армія провела в середу. Система, здатна нести ядерний заряд, летить нібито настільки швидко, що жодна система ПРО у світі не зможе її відбити", — сказано у статті.

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Запуск ракети

Запуск ракети "Авангард"

Прес-служба Міноборони РФ

Відзначається, що вся наявна інформація про це озброєння опублікована офіційними джерелами в Росії.

"Міжнародні експерти не сумніваються в тому, що Росія розробляє гіперзвукову зброю. Але неясно, наскільки вона просунулася в цих розробках", — йдеться в публікації.

Тим часом, російський комік Іван Ургант у своїй програмі уже невдало пожартував, що цей "новорічний подарунок" (ракету) Росія може покласти "під ялинку" в якомусь штаті США.

Користувачів розлютила його риторика. "Далі Воронежа вона не полетить. Хороший подарунок для росіян", —іронізують вони.

''Далі Воронежа не полетить'': Путіна підняли на сміх через нову ракету
''Далі Воронежа не полетить'': Путіна підняли на сміх через нову ракету

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії показали синхронний політ чотирьох винищувачів п'ятого покоління Су-57. Літаки знімали з рампи військового транспортника Ан-12.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Коновалець Євген
Коновалець Євген
Кацапщина весь час хоче перевершити Голівуд у мультфільмах і не як не може.)))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Если судить по последним достижениям в России, то начинаешь верить в то, что эта суперракета летит со скоростью обычного самолета и не дальше пары сотен километров. Все, что ни сделано за последнее время в России или хуже старых аналогов, или настолько ненадежное и дорогое, что производить абсурдно.
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кацман Саша
кацман Саша
Та да бандеровцы аж в штаны налажили от путинской петарды мультяшной
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
кацман Саша,власовец,в штаны наложили жители Воронежа,все ракеты падают почему у них, в городе,может хватит их снабжать металлоломом,а-то они на сдаче металла,скоро миллионерами станут,Москва будет курит в сторонке по сравнению с Воронежем.
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