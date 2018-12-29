''Далі Воронежа не полетить'': Путіна підняли на сміх через нову ракету

Новий ракетний комплекс "Авангард", яким перед Новим роком хвалиться російський президент Володимир Путін, судячи з усього, не має такої потуги.

Про це пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung, підкреслюючи, що незалежних спостерігачів, які могли б підтвердити слова Кремля, на місці запуску не було.

"Коли йдеться про нові бойові системи, зазвичай стриманий Володимир Путін розсипається в дифірамбах. Чудовим подарунком до Нового року назвав він новий ракетний комплекс "Авангард", успішне випробування якого армія провела в середу. Система, здатна нести ядерний заряд, летить нібито настільки швидко, що жодна система ПРО у світі не зможе її відбити", — сказано у статті.

Запуск ракети "Авангард" Прес-служба Міноборони РФ

Відзначається, що вся наявна інформація про це озброєння опублікована офіційними джерелами в Росії.

"Міжнародні експерти не сумніваються в тому, що Росія розробляє гіперзвукову зброю. Але неясно, наскільки вона просунулася в цих розробках", — йдеться в публікації.

Тим часом, російський комік Іван Ургант у своїй програмі уже невдало пожартував, що цей "новорічний подарунок" (ракету) Росія може покласти "під ялинку" в якомусь штаті США.

Користувачів розлютила його риторика. "Далі Воронежа вона не полетить. Хороший подарунок для росіян", —іронізують вони.

Шоу виродків!

Ведучий Іван Угрант, радісно і весело, розповідає, яку дивну ракету отримала Росія до Нового року.

Зал завзято сміється і плескає. pic.twitter.com/Q9JTMIuQDO - Записки божевільного (@Pavel_XII) 28 грудня 2018 р

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