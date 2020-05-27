У Молдові за середу, 27 травня, виявили 232 нових випадки COVID-19, що є одним з найвищих показників від початку епідемії (більше було тільки 13 травня – 252).
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За інформацією Міністерства охорони здоров'я країни, за добу ще один інфікований помер (всього летальних випадків у Молдові 274).
COVID-19. Ілюстрація
У районній лікарні Страшен померла місцева 80-річна жителька. У пацієнтки також була стенокардія і цироз печінки.
За день було оброблено 1 663 тести, в тому числі 1 289 первинних.
Діагноз COVID-19 підтверджений загалом у 7 537 осіб. Кількість тих, хто вилікувався, становить 3 975 осіб.
Таким чином, на 27 травня в країні є ще 3 288 активних випадків COVID-19.
Дані на 27 травня
worldometers.info
За даними відомства, серед інфікованих у Молдові 20 працівників медичної сфери. Діагноз COVID-19 підтвердився у 4 лікарів, 12 медичних асистентів і 4 співробітників з допоміжного персоналу медустанов.
Кількість нових підтверджених хворих у день
worldometers.info
Динаміка активних випадків
worldometers.info
Нові летальні випадки
worldometers.info
Як писав OBOZREVATEL, у США заявили, що вакцина від COVID-19 може бути готова до використання до листопада-грудня 2020 року.
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