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27 травня • оновлено в 22:18
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У Молдові стався різкий скачок коронавірусу: з'явилася свіжа статистика

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У Молдові за середу, 27 травня, виявили 232 нових випадки COVID-19, що є одним з найвищих показників від початку епідемії (більше було тільки 13 травня – 252).

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За інформацією Міністерства охорони здоров'я країни, за добу ще один інфікований помер (всього летальних випадків у Молдові 274).

COVID-19. Ілюстрація

COVID-19. Ілюстрація

У районній лікарні Страшен померла місцева 80-річна жителька. У пацієнтки також була стенокардія і цироз печінки.

За день було оброблено 1 663 тести, в тому числі 1 289 первинних.

Діагноз COVID-19 підтверджений загалом у 7 537 осіб. Кількість тих, хто вилікувався, становить 3 975 осіб.

Таким чином, на 27 травня в країні є ще 3 288 активних випадків COVID-19.

Дані на 27 травня

Дані на 27 травня

worldometers.info

За даними відомства, серед інфікованих у Молдові 20 працівників медичної сфери. Діагноз COVID-19 підтвердився у 4 лікарів, 12 медичних асистентів і 4 співробітників з допоміжного персоналу медустанов.

Кількість нових підтверджених хворих у день

Кількість нових підтверджених хворих у день

worldometers.info

Динаміка активних випадків

Динаміка активних випадків

worldometers.info

Нові летальні випадки

Нові летальні випадки

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, у США заявили, що вакцина від COVID-19 може бути готова до використання до листопада-грудня 2020 року.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Молдова
Теги
смерть вірус інфекція хвороба
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    Вилікувалися: 7995. Померли: 658.

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