В Україні понад тисяча випадків COVID-19: яка ситуація в сусідніх країнах

Станом на суботу, 4 квітня, в сусідніх з Україною країнах офіційно підтверджено понад 14,3 тис. випадків нового коронавірусу COVID-19.

Такі дані опубліковані worldometers.info. Водночас, за інформацією МОЗ, в Україні загальна кількість виявлених інфікованих досягла 1225 (32 летальних).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Пандемія коронавірусу Ілюстрація

Діагностовані випадки COVID-19 (на 23:00):

Російська Федерація – 4,731 (летальних 43);

Польща – 3,627 (летальних 79);

Румунія – 3,613 (летальних 146);

Молдова – 752 (летальних 12);

Угорщина – 678 (летальних 32);

Словаччина – 471 (летальних 1);

Білорусь – 440 (летальних 5).

Топ країн за кількістю випадків COVID-19 worldometers.info

Коронавірус в Україні за регіонами РНБО

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, за останню добу в Україні виявили ще 153 випадки зараження COVID-19. У п'ятницю ввечері МОЗ озвучував число в 1072, тоді як вранці суботи – 1096.

При цьому більше половини інфікованих у всьому світі зареєстровані в країнах "Великої сімки".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!