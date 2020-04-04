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5 квітня • оновлено в 00:27
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В Україні понад тисяча випадків COVID-19: яка ситуація в сусідніх країнах

2.3т
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Станом на суботу, 4 квітня, в сусідніх з Україною країнах офіційно підтверджено понад 14,3 тис. випадків нового коронавірусу COVID-19.

Такі дані опубліковані worldometers.info. Водночас, за інформацією МОЗ, в Україні загальна кількість виявлених інфікованих досягла 1225 (32 летальних).

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Пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу

Ілюстрація

Діагностовані випадки COVID-19 (на 23:00):

  • Російська Федерація – 4,731 (летальних 43);

  • Польща – 3,627 (летальних 79);

  • Румунія – 3,613 (летальних 146);

  • Молдова – 752 (летальних 12);

  • Угорщина – 678 (летальних 32);

  • Словаччина – 471 (летальних 1);

  • Білорусь – 440 (летальних 5).

Топ країн за кількістю випадків COVID-19

Топ країн за кількістю випадків COVID-19

worldometers.info

Коронавірус в Україні за регіонами

Коронавірус в Україні за регіонами

РНБО

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, за останню добу в Україні виявили ще 153 випадки зараження COVID-19. У п'ятницю ввечері МОЗ озвучував число в 1072, тоді як вранці суботи – 1096.

При цьому більше половини інфікованих у всьому світі зареєстровані в країнах "Великої сімки".

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
інфекція вірус хвороба
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Коммунисты азиаты, Китай и па-раша серьезно нанимают свои показатели, в Крыму больше 1000 крысчан лежет с пневмонией
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