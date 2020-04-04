В Україні понад тисяча випадків COVID-19: яка ситуація в сусідніх країнах

Станом на суботу, 4 квітня, в сусідніх з Україною країнах офіційно підтверджено понад 14,3 тис. випадків нового коронавірусу COVID-19.
Такі дані опубліковані worldometers.info. Водночас, за інформацією МОЗ, в Україні загальна кількість виявлених інфікованих досягла 1225 (32 летальних).
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Пандемія коронавірусу
Ілюстрація
Діагностовані випадки COVID-19 (на 23:00):
Російська Федерація – 4,731 (летальних 43);
Польща – 3,627 (летальних 79);
Румунія – 3,613 (летальних 146);
Молдова – 752 (летальних 12);
Угорщина – 678 (летальних 32);
Словаччина – 471 (летальних 1);
Білорусь – 440 (летальних 5).
Топ країн за кількістю випадків COVID-19
worldometers.info
Коронавірус в Україні за регіонами
РНБО
Карта поширення COVID-19 у світі:
Як писав OBOZREVATEL, за останню добу в Україні виявили ще 153 випадки зараження COVID-19. У п'ятницю ввечері МОЗ озвучував число в 1072, тоді як вранці суботи – 1096.
При цьому більше половини інфікованих у всьому світі зареєстровані в країнах "Великої сімки".
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