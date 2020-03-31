У Великобританії близько 60% важких випадків коронавірусу припадає на пацієнтів після 60 років, однак внаслідок нової хвороби вмирають і молоді.

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Як пише Daily Mail, станом на 31 березня наймолодшою жертвою COVID-19 у країні став 18-річний.

"Зростає кількість людей у віці до 40 років, які стають жертвами цієї хвороби, багато з яких були здоровими до початку пандемії", – зазначили журналісти.

Коронавірус у Британії Колаж

Згідно зі статистикою Центру інтенсивної терапії та національного аудиту та досліджень, станом на 26 березня менше 10% пацієнтів із важкою формою COVID-19 були молодше 40 років.

Крім того, на поточному тижні в східному районі Лондона заплановано відкриття лікарні NHS Nightingale London, сфокусованої на лікуванні молодих пацієнтів із коронавірусом. Тимчасове медустанова розрахована на 4000 ліжок і буде приймати пацієнтів з усього міста.

Daily Mail

Середній вік для госпіталізації з COVID-19 у критичному стані в Британії (станом на минулий четвер) становив 64 роки.

Першим британцем, який заразився коронавірусом, був 25-річний емігрант із Північного Уельсу Коннор Рід.

Коннор Рід Daily Mail

У Daily Mail розповіли історії деяких молодих пацієнтів, трагічно загиблих від коронавірусу.

Пуджа Шарма, 33

Фармацевтка Пуджа Шарма працювала в Істборнській районній лікарні. Вона померла 26 березня.

Батько дівчини, Судхір Шарма, співробітник імміграційної служби в аеропорту Хітроу, помер від COVID-19 напередодні.

Пуджа Шарма Daily Mail

Пуджа Шарма з батьком Daily Mail

Адам Харкінс-Салліван, 28

Адам – художник і декоратор із північного Лондона, батько семирічного хлопчика. Був поміщений у лікарню Університетського коледжу з пневмонією на минулому тижні. Він помер після того, як його помістили в індуцировану кому.

"Ми всі просто в шоці, тому що він був молодою людиною... Він потрапив до лікарні з вірусною пневмонією, але крім цього він був здоровий.

Люди повинні почати сприймати це всерйоз. Багато хто думає, що це хвороба людей похилого віку, але подивіться, що трапилося з Адамом", – сказала мати загиблого Джеккі Харкінс.

Адам Харкінс-Салліван Daily Mail

Стівен Дік, 37

Заступник посла Великобританії в Угорщині Стівен Дік помер 24 березня.

Його батьки Стівен і Керол Дік заявили: "Стівен був улюбленим сином, онуком та племінником. Він був добрим, веселим та щедрим.

Він завжди мріяв працювати в міністерстві закордонних справ і у справах Співдружності, і він був дуже щасливий представляти нашу країну за кордоном.

Ми спустошені його втратою і просимо усамітнення в цей трагічний час".

Дипломат почав свою кар'єру в 2005 році в Банку Шотландії в якості стажера, де пропрацював три роки, а потім перейшов у Міграційне управління Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності.

Стівен Дік Daily Mail

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, в Україні кількість молодих людей (від 31 до 40 років), інфікованих коронавірусом, більша, ніж літніх.

Завідуюча лабораторією грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко пояснила, що молода вікова група більше всіх подорожувала по ураженим країнам або перебувала там на заробітках.

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