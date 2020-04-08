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9 квітня • оновлено в 06:31
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Мікробіолог зі США розповів, коли чекати на другу хвилю пандемії

10.4т
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Пандемія коронавірусу COVID-19 може піти на спад із тією ж швидкістю, з якою наростала, проте друга хвиля захворювання, коли люди масово вийдуть із самоізоляції, залишається вірогідною.

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Таку заяву в коментарі виданню "Гордон" зробив американо-російський мікробіолог, публіцист і глава Фонду Литвиненка Олександр Гольдфарб. Він зазначив, що ситуація у США показує, як важливо "не втратити критичний момент".

"Усього місяць тому у США було менше 100 випадків. Буквально за місяць їх стало майже 400 тис. і близько 13 тис. померлих. Місяць тому, коли в Південній Кореї проводилися сотні тисяч тестів, у нас робили лише 11 тисяч. Зараз протестовано вже близько 2 млн осіб і виявлено багатьох, хто заразився", – сказав він.

Гольдфарб зазначив, що лікарні в епіцентрах спалаху коронавірусу у США виявилися перевантаженими. "І кажуть, якщо зростання продовжиться, в системі охорони здоров'я настане колапс. Очікується, що найближчі два тижні будуть найважчими", – сказав публіцист.

На думку мікробіолога, карантин може уповільнити розвиток пандемії в таких країнах, як Росія та Україна.

"Тенденція останніх днів – почався розвиток епідемії в інших регіонах Америки. З'являються нові епіцентри. Думаю, цей же процес буде в Україні та Росії, де епідемія почалася дещо пізніше. Після того, як з'являється вірус у країні, у місті, його вже ніщо не може стримати. Ще 10–12 днів тому в РФ було близько 700 випадків коронавірусу. А зараз – 8,6 тис. І не виключено, що ще через 10 днів буде 70 тис. Карантин почне працювати, але зростання буде продовжуватися", – вважає Гольдфарб.

"За статистикою видно, що зростання захворюваності та смертності хоч і триває, але воно сповільнилося. Раніше подвоєння цих показників відбувалося в два-три дні, тепер – 10 днів. Із цього випливає, що епідемія досягла піку. Мабуть, вона буде йти на спад із тією ж швидкістю, з якою наростала. Судячи з математичних моделей, через місяць знизиться до такого рівня, щоб медики могли з цим справлятися", – додав він.

Пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу

Публіцист розповів, що зараз перебуває на карантині в Нью-Джерсі.

"Ми тут усі сидимо по домівках. У магазин намагаємося менше ходити. Миємо руки, носимо маски та гумові рукавички. Вулиці порожні. Економіка стала. Мільйони безробітних. Але люди дотримуються карантину. Жити-то всім хочеться. Не варто безтурботно ставитися до цієї ситуації. Якщо допустити, що вірус заражає половину населення, при 2–3% смертності, втрати за два-три місяці будуть значними. Карантин потрібен хоча б для того, щоб захворіло менше людей. Тоді зовсім інші втрати й інше навантаження на лікарів і лікарні.

Ліків від коронавірусу немає. Вплинути на розвиток хвороби можуть тільки внутрішні сили організму. Переважно хворіють люди у віці. Але є випадки захворювання серед молодих, спортивних, здорових. Вони вмирають за кілька днів. І лікарі не можуть зрозуміти, чому в одному організмі інфекція розвивається так катастрофічно, а в іншому навіть не дає симптомів застуди", – сказав мікробіолог.

Він наголосив, що вже зараз у США обговорюються наслідки пандемії і її вплив на політику й економіку країни.

"Із медичної точки зору прогнози робити важко. Адже як тільки люди вийдуть із дому і підуть на роботу, можливо, почнеться друга хвиля. Незрозуміло, наскільки стійкий імунітет до вірусу в тих, хто хворів без симптомів. Як швидко будуть відновлюватися робочі місця. Не зрозумілі й політичні наслідки", – зазначив він.

Олександр Гольдфарб

Олександр Гольдфарб

openrussia.org

Як писав OBOZREVATEL, на вечір 8 квітня на COVID-19 у США захворіли вже понад 400 тисяч осіб – за добу зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Гольдфарб
Місце
США
Теги
вірус хвороба
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