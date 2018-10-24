Потеря $150 млрд в рыночной стоимости компании, уменьшение оценки личного состояния на $16,8 млрд и стремительный "вылет" из тройки богатейших людей мира – все это произошло с Facebook и Марком Цукербергом всего за одну ночь, с 25 на 26 июля, когда был опубликован отчет за второй квартал 2018 года с довольно печальными финансовыми показателями. Впрочем, сюрпризом для аналитиков стало не само падение, а его масштабы, – они оказались куда больше, чем прогнозировалось.

Что изначально вызвало такие пессимистичные ожидания? Разгоревшийся этой весной скандал с утечкой данных более чем 50 млн пользователей соцсети, из-за которого основателю компании пришлось оправдываться перед Конгрессом США и Европарламентом, справляться с последствиями массовой инициативы по удалению из соцсети #DeleteFacebook, вводить новые правила по защите личных данных пользователей и менять принципы обновления "ленты новостей". Очевидно, что в таких условиях падение было закономерным. При этом его, вполне вероятно, можно было бы значительно смягчить, если бы сам Цукерберг и топ-менеджемент его компании вовремя и правильно среагировали на ситуацию: верно оценили бы масштабы общественного возмущения и возможные последствия, выбрали бы грамотные пути коммуникации. Но этого не произошло.

Почему? Потому, что ни сам основатель компании, ни люди из его ближнего круга – очень похожие психологически на самого Марка, интроверты и технократы, знающие, как работать с системами, но плохо разбирающиеся в человеческих отношениях и настроениях, – оказались не готовы к таким вызовам: они просто не знали, как адекватно с ними справляться. Это – следствие изначальной ошибки в принципах подхода к командообразованию, из-за которой, по мнению мировых экспертов-психоаналитиков и MBTI-специалистов, компания в итоге и оказалась в таком сложном положении. И именно система MBTI даже сейчас может стать для нее спасением. Более того – уже потихоньку становится! Но – обо всем по порядку.

Чем опыт технократов из Shell полезен технократам из Facebook

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип — основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

Каждый из нас в зависимости от своего психотипа воспринимает, оценивает и обрабатывает информацию по-разному, и это проявляется в наших рабочих и социальных навыках. Ключевая идея командообразования по системе MBTI – разместить сотрудников на позициях, учитывая данные различия и грамотно их компонуя: такой подход позволит максимально задействовать сильные стороны каждого и минимизировать влияние слабых сторон, а также – комплексно усилить компетенции всей компании, не оставляя брешей и "ахилесовых пят".

Как пишет международное бизнес-издание QUARTZ, проанализировав ситуацию с командообразованием в Facebook, американские эксперты-психоаналитики нашли много общего с другим подобным "перекосом" в компании Shell, который произошел несколько десятилетий назад, и справиться с которым помогла именно система MBTI.

Управляемая голландскими и британскими директорами, Shell была тогда самой прибыльной компанией в мире, а также считала себя самой ответственной из крупных нефтяных корпораций. Но проблема заключалась в том, что общественность полагала иначе: Shell постоянно оказывалась в эпицентре экологических скандалов, публично конфликтовала с защитниками природы, "зелеными" политиками – и явно проигрывала эту борьбу, теряя репутацию и деньги.

Пытаясь найти причину всех этих проблем – точнее, управленческих подходов, которые их спровоцировали, – в компании приняли решение принять комплекс мер по исправлению ситуации, включая корректировку корпоративной культуры. Для этой корректировки были привлечены высококлассные MBTI-специалисты и весь топ-менеджмент Shell прошел MBTI-тестирование. По результатам тестирования выяснилось, что подавляющее большинство менеджеров, принимавших решения в Shell, принадлежали к психотипу INTJ, "Стратег". На основании прикладного психоанализа, к этому же психотипу можно отнести и Марка Цукерберга, а также значительную часть топ-менеджмента Facebook.

"Стратеги", как правило, принимают решения, основанные на интуиции и логике, а к социальному взаимодействию склонны относится как к пустой трате времени. Яркий пример такого поведения – то, как Цукерберг и его команда общались с прессой и пользователями в первые дни разгоравшегося скандала, как объясняли свою позицию и рассказывали о своих дальнейших шагах. Точнее – не делали ничего из этого вообще: ни глава Facebook, ни операционный директор Шерил Сандберг не комментировали ситуацию публично. По словам инсайдеров, с самого начала Цукерберг решил сосредоточиться на решении проблемы вместо ее обсуждения. Надо ли напоминать, как каким катастрофическим последствиям это привело?

Из-за ошибок в командообразовании, компания Facebook столкнулась с теми же проблемами, которые были выявлены у Shell: а именно – среди топ-менеджмента оказалось много инженеров, в основном интровертов, которые склонны принимать решения, основываясь на бесчувственном анализе. Неудивительно, что общественность воспринимала руководителей компании как холодных технократов. А те, в свою очередь, не могли понять, почему даже правильные вещи, которые они делают, не находят положительного отклика.

В итоге, пригласив внешних экспертов – MBTI-специалистов – компания Shell провела определенную кадровую ротацию, изменила подходы к командообразованию и исправила свою репутацию. Этим же путем сейчас начинает идти и Марк Цукерберг.

Кто такой "мистер Эмпатия"?

Для "Стратегов" – одного из самых независимых психотипов – очень важно делать все по-своему. Из-за этого они зачастую производят впечатление высокомерных и отстраненных "всезнаек". Потребность INTJ быть во всем правыми настолько сильна, что они часто не в состоянии признать собственные ошибки, даже если о них знают. Более того: чем активнее им на эти ошибки указывать, тем сильнее "Стратеги" будут сопротивляться.

Для Цукерберга и других INTJ из его окружения эта проблема, увы, очень характерна. В сентябре в журнале The New Yorker вышел большой материал о Цукерберге, где инсайдеры рассказывали о системных проблемах в управлении компании, спровоцированных особенностями характера ее владельца. Так, к примеру, один из источников рассказал журналу, что когда Марк с чем-то не согласен в работе, он находит слабое место в аргументации оппонента, и раздувает одну маленькую деталь до космических масштабов. Из-за этого из презентаций, которые подчиненные показывают основателю компании, постепенно пропали слайды про плохое. "Он хочет слышать только хорошие новости. Ему не нужны люди, которые с ним не согласны", — рассказал журналистам бывший сотрудник Facebook.

В результате такой политики, рядом с основателем Facebook остались или люди, которые думали так же, как он сам, или те, кто удачно "маскировался". И когда компании, столкнувшейся с новыми вызовами, понадобились свежие решения и компетенции, им просто неоткуда было взяться.

В мае этого года – после скандала с утечкой данных – в Facebook начались самые масштабные кадровые перестановки с момента основания компании 15 лет назад. И в основе важнейших кадровых назначений лежат принципы MBTI: в данном случае – "разбавление" команды интровертных технократов эмпатами и коммуникаторами.

Так, главным по развитию приложений Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp – фактически, ключевым человеком в компании сразу после ее основателя – стал давний друг Марка Криса Кокса. Его уже называют "преемником Цукерберга". Но есть у Кокса и еще одно прозвище – "Эмпатия", – которое говорит о нем очень много.

Свой путь в компании Кокс начал как инженер-разработчик, но через несколько лет стал директором по кадрам, а затем сосредоточился на комплексном развитии Facebook. Это именно Крис Кокс занимался разработкой эмодзи-реакций и отстаиванием их перед инвесторами. Когда его спросили, зачем нужны все эти "рисуночки", он ответил: "Прямо сейчас, за одно это поколение, мы полностью меняем структуру коммуникации всего человечества". На внутренних встречах команды Кокс часто сидел рядом с Цукербергом и объяснял ему, как аудитория отреагирует на ту или иную функцию. Еще, к примеру, именно при Коксе в Facebook появилась идея выборочной блокировки фотографий, на которых запечатлен бывший партнер пользователя, чтобы легче было пережить расставание: раньше суровым "технарям" такие тонкие материи, важные для пользователей их продукта, попросту не приходили в голову!

Интерес в первую очередь к людям, а уже потом к технологиям, – вот что отличает нового топа Facebook. Прозвище "Эмпатия" он получил за то, что очень часто употребляет это слово на внутренних совещаниях.

Починить Facebook

Еще одно интересное кадровое решение компании, принятое совсем недавно, – нанять британского политика Ника Клегга для того, чтобы улучшить имидж компании. Клегг, который занимал должность заместителя премьер-министра Великобритании с 2010 по 2015 год, возглавит подразделение внутренней политики и коммуникаций в Facebook. В комментарии для The Wall Street Journal Шерил Сандберг отметила, что социальная сеть столкнулась с серьезными проблемами и "сейчас больше, чем когда-либо" нуждается в новых перспективах. По ее словам, опыт и способность Клегга в работе над сложными вопросами "будут бесценны в предстоящие годы".

А годы, кажется, действительно предстоят нелегкие. На прошлой неделе основные инвесторы Facebook, включая крупные государственные пенсионные фонды, обратились к Цукербергу с настоятельной просьбой оставить пост председателя правления компании. "Мы хотим, чтобы правление начало заниматься реальными рисками – репутационными, правовыми и рисками нашей демократии, которые влияют на компанию, акционеров, а также на сложно заработанные пенсии тысяч работников Нью-Йорка, – озвучил претензии акционеров их представитель Скотт Стрингер. – Чтобы вывести Facebook из хаоса и восстановить доверие, необходим независимый глава правления". В мае 2019-го – на следующем собрании акционеров – это предложение будет вынесено на голосование. Да, вряд ли Цукерберга реально вынудят уйти в отставку, так как все-таки именно он по-прежнему контролирует правление. Хотя это – еще один тревожный сигнал в этом, сложном для Facebook году, показывающий, что если компания срочно не примет решительных мер, то рискует пойти на дно.

Но, к счастью, эти меры – важные кадровые перестановки в соответствии с принципами командообразования по MBTI, влияющие на внутренние ценности и публичный имидж компании, – Facebook уже предпринимает.

В январе 2018-го в рамках своей ежегодной традиции ставить перед собой трудные задачи Марк Цукерберг пообещал "починить Facebook". Нельзя сказать, что за прошедшие месяцы он с этой задачей справился: компания прошла через очень тяжелые времена. Но сейчас, с новыми кадровыми назначениями и изменением политики, у компании появился шанс.

Очень хочется верить, что у Цукерберга действительно получится починить Facebook. С другой стороны, если бы командообразование в компании с самого начала шло по системе MBTI, то скорее всего, Facebook и вовсе не поломался бы.